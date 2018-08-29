Интеллектуальную систему учёта электроэнергии внедряют РЭС

фото предоставлено пресс-службой ао «рэс»

АО «РЭС» продолжает реализовывать долгосрочную комплексную программу по работе с потерями электрической энергии.

Речь идёт о внедрении автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта потребления электроэнергии и системы дистанционного сбора данных на базе интеллектуальных приборов учёта.

«Только за 2017 год было введено в эксплуатацию 4269 «умных» счётчиков, а за первое полугодие 2018 года допущено в эксплуатацию ещё 1348 интеллектуальных приборов учёта», — рассказали в пресс-службе АО «РЭС».

Также идёт автоматизация высоковольтных подстанций. Лидером в этом вопросе является филиал «Восточные электрические сети». Его сотрудники уже установили 1826 современных высокоточных комплексов учёта, которые позволяют фиксировать даже малейшее потребление электроэнергии. А каждая из подстанций оснащена устройствами сбора и передачи данных.

Все эти меры позволяют оперативно выявлять недобросовестных потребителей. В АО «РЭС» сообщают, что уже выявлены факты хищения электроэнергии почти на 4 млн кВт*ч. Более трети этого объёма пришлось на долю одного из крупных предприятий региона, речь идёт о нескольких миллионах рублей.

«Массовая установка интеллектуальных приборов учёта позволит максимально сократить объём незаконного потребления электрической энергии, а значит, и избежать возможных негативных последствий, например, порчи бытовой техники, дорогостоящего оборудования из-за скачков напряжения или даже пожара», — отметили в пресс-службе компании.

В АО «РЭС» рекомендуют потребителям самостоятельно инициировать установку интеллектуальных приборов учёта. Для этого необходимо приобрести данный счётчик и обратиться в компанию с заявлением на его установку, которую произведут бесплатно.

Напомним, на владельца одного из частных домов в Кировском районе с 2009 года составлено 65 актов по факту самовольных подключений, а житель расположенного в Дзержинском районе дома умудрился задолжать АО «РЭС» 550 тысяч рублей — долг копился с 2012 года.



Дмитрий Инюшин

журналист Автор