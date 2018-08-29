Интеллектуальную систему учёта электроэнергии внедряют РЭС

10 баллов
-14
66.53 75.75
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске выступит австрийский квартет кларнетистов

сегодня 16:06 Афиша 0 Коммент.

Школьник случайно застрелил студента из ружья в Хакасии

сегодня 16:01 Хроника 0 Коммент.

20 тонн икры и красной рыбы задержали в Новосибирской области

сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Без «Шипов», но с европротоколом: какие изменения в правилах дорожного движения вступили в силу

сегодня 11:59 Авто 0 Коммент.

Убийц из новосибирского бара «Соловей» нашёл в Москве Интерпол

сегодня 10:14 Хроника 0 Коммент.

Только 16 % новосибирцев поддерживают искусство татуировки

сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Идеи детских костюмов или как одеть ребёнка на Новый год

сегодня 08:04 Woman 0 Коммент.

Убийство в «Ухе и медведе»: дело передано в суд

сегодня 07:03 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские власти обвинили автомобилистов в снежных завалах

сегодня 06:01 Общество 3 Коммент.

Директор «Глобуса» ответила на претензии министра культуры

вчера 18:33 Культура 0 Коммент.

Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена

вчера 17:10 Хроника 0 Коммент.

Мороз и гололедица воцарятся в Новосибирске в конце недели

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

«Сибирская Дейнерис» хранит себя для арабского шейха и хочет на ТНТ

вчера 16:21 Woman 0 Коммент.

Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков

вчера 15:34 Общество 0 Коммент.

Уникальное фитнес-кафе с тортиками для похудения и личным диетологом появится в Новосибирске

вчера 15:30 Woman 0 Коммент.

Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

вчера 12:42 Общество 0 Коммент.

Синеволосую бердчанку не пустили на уроки – за дело взялась прокуратура

вчера 12:02 Общество 2 Коммент.

Обязательную для водителей установку знака «Шипы» могут отменить

вчера 11:10 Авто 0 Коммент.

Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

вчера 10:42 Общество 0 Коммент.

Интеллектуальную систему учёта электроэнергии внедряют РЭС

Рубрика: экономика

29.08.2018 09:12

фото предоставлено пресс-службой ао «рэс»

АО «РЭС» продолжает реализовывать долгосрочную комплексную программу по работе с потерями электрической энергии.

Речь идёт о внедрении автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта потребления электроэнергии и системы дистанционного сбора данных на базе интеллектуальных приборов учёта.

«Только за 2017 год было введено в эксплуатацию 4269 «умных» счётчиков, а за первое полугодие 2018 года допущено в эксплуатацию ещё 1348 интеллектуальных приборов учёта», —  рассказали в пресс-службе АО «РЭС».

Также идёт автоматизация высоковольтных подстанций. Лидером в этом вопросе является филиал «Восточные электрические сети». Его сотрудники уже установили 1826 современных высокоточных комплексов учёта, которые позволяют фиксировать даже малейшее потребление электроэнергии. А каждая из подстанций оснащена устройствами сбора и передачи данных.

Все эти меры позволяют оперативно выявлять недобросовестных потребителей. В АО «РЭС» сообщают, что уже выявлены факты хищения электроэнергии почти на 4 млн кВт*ч. Более трети этого объёма пришлось на долю одного из крупных предприятий региона, речь идёт о нескольких миллионах рублей.

«Массовая установка интеллектуальных приборов учёта позволит максимально сократить объём незаконного потребления электрической энергии, а значит, и избежать возможных негативных последствий, например, порчи бытовой техники, дорогостоящего оборудования из-за скачков напряжения или даже пожара», —  отметили в пресс-службе компании.

В АО «РЭС» рекомендуют потребителям самостоятельно инициировать установку интеллектуальных приборов учёта. Для этого необходимо приобрести данный счётчик и обратиться в компанию с заявлением на его установку, которую произведут бесплатно.

Напомним, на владельца одного из частных домов в Кировском районе с 2009 года составлено 65 актов по факту самовольных подключений, а житель расположенного в Дзержинском районе дома умудрился задолжать АО «РЭС» 550 тысяч рублей — долг копился с 2012 года.

Автор
Дмитрий Инюшин
журналист
Автор
Дмитрий Инюшин
журналист

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске выступит австрийский квартет кларнетистов

сегодня 16:06 Афиша 0 Коммент.

Школьник случайно застрелил студента из ружья в Хакасии

сегодня 16:01 Хроника 0 Коммент.

20 тонн икры и красной рыбы задержали в Новосибирской области

сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Без «Шипов», но с европротоколом: какие изменения в правилах дорожного движения вступили в силу

сегодня 11:59 Авто 0 Коммент.

Убийц из новосибирского бара «Соловей» нашёл в Москве Интерпол

сегодня 10:14 Хроника 0 Коммент.

Только 16 % новосибирцев поддерживают искусство татуировки

сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Идеи детских костюмов или как одеть ребёнка на Новый год

сегодня 08:04 Woman 0 Коммент.

Убийство в «Ухе и медведе»: дело передано в суд

сегодня 07:03 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские власти обвинили автомобилистов в снежных завалах

сегодня 06:01 Общество 3 Коммент.

Директор «Глобуса» ответила на претензии министра культуры

вчера 18:33 Культура 0 Коммент.

Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена

вчера 17:10 Хроника 0 Коммент.

Мороз и гололедица воцарятся в Новосибирске в конце недели

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

«Сибирская Дейнерис» хранит себя для арабского шейха и хочет на ТНТ

вчера 16:21 Woman 0 Коммент.

Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков

вчера 15:34 Общество 0 Коммент.

Уникальное фитнес-кафе с тортиками для похудения и личным диетологом появится в Новосибирске

вчера 15:30 Woman 0 Коммент.

Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

вчера 12:42 Общество 0 Коммент.

Синеволосую бердчанку не пустили на уроки – за дело взялась прокуратура

вчера 12:02 Общество 2 Коммент.

Обязательную для водителей установку знака «Шипы» могут отменить

вчера 11:10 Авто 0 Коммент.

Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

вчера 10:42 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
13.11.2018

Что будет с ценами на бензин после «заморозки»

В обм...

Читать далее
Image
29.08.2018

Технологический прорыв

Президент России Владимир Путин принял участие ...

Читать далее
Image
10.07.2018

Учёным нужен склад

Андрей Травников обсудил с молодыми учёными перспективы ...

Читать далее
Image
30.06.2018

Столицы договорились

Собянин и Травников договорились о сотрудничестве в...

Читать далее
Image
26.06.2018

Карты под контролем

С 1 июля в России вступают в силу поправки в налоговый...

Читать далее
Image
06.06.2018

Небо останется синим

Новосибирские трубы справятся с бурым углём без вред...

Читать далее

Новости по теме

Россияне пьют и экономят 22.11.2018 С 1 декабря проезд в транспорте Новосибирска подорожает 13.11.2018 Новосибирцы помогут монголам кремировать животных 10.11.2018 Пять котельных замещены мощностями Новосибирских ТЭЦ 09.11.2018 Новосибирские энергетики сразились в мастерстве сохранения электричества 31.10.2018

Популярное

Image

Соседей насторожил нескончаемый плач ребёнка – на место выезжала ...

Image

Тела замёрзших сестёр нашли в пустом доме – омское следствие выяс...

Image

В День матери сибирячка убила собственного сына

Image

Загадочные события в Новосибирске: водитель трамвая увёз пса в не...

Image

Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

Image

В Новосибирске назвали самый замусоренный район

Image

«Рейдерский захват» театра «Глобус» объединил сотрудников

Image

В новосибирском вузе начнут обучать игре в Dota 2 и Counter-Strik...

Image

Ураган выбил профлистом окно в Новосибирске

Image

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

Image

Ветры и снегопады ожидают новосибирцев в конце ноября

Image

Недопустимый цвет: школьницу-«Мальвину» выгнали из бердской школы

Image

Мороз и солнце: капризы погоды ждут новосибирцев на выходных