В новосибирском гипермаркете появились кассы самообслуживания

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Первые шесть аппаратов установили в гипермаркете «Лента» на улице Мясниковой.

«С запуском касс самообслуживания процесс покупок в магазине станет удобнее и быстрее — достаточно просканировать покупки и выбрать удобный вариант упаковки и оплаты», — сообщили в компании.

Разобраться с работой касс самообслуживания покупателям помогают консультанты гипермаркета. Планируется оснастить электронно-механическими устройствами и другие торговые точки сети.

Напомним, в августе сотни жительниц Новосибирска устроили давку в ТРЦ на открытии косметического магазина.



Михаил Глотов

журналист Автор