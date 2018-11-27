В новосибирском гипермаркете появились кассы самообслуживания

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В новосибирском гипермаркете появились кассы самообслуживанияРубрика: бизнес, экономика
27.08.2018 11:00
фото с сайта pixabay.com
Первые шесть аппаратов установили в гипермаркете «Лента» на улице Мясниковой.
«С запуском касс самообслуживания процесс покупок в магазине станет удобнее и быстрее — достаточно просканировать покупки и выбрать удобный вариант упаковки и оплаты», — сообщили в компании.
Разобраться с работой касс самообслуживания покупателям помогают консультанты гипермаркета. Планируется оснастить электронно-механическими устройствами и другие торговые точки сети.
Напомним, в августе сотни жительниц Новосибирска устроили давку в ТРЦ на открытии косметического магазина.
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