Житель Алтайского края умер после отказа врачей в его госпитализации

Лента новостейПредложить новость
Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена
Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков
Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске
В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз
Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощь
Житель Алтайского края умер после отказа врачей в его госпитализацииРубрика: проиcшествия
28.08.2018 08:20
фото с сайта pixabay.com
Жителю Барнаула отказали в помощи в одной из городских больниц, после чего он умер в другом медучреждении – по данному факту следователи возбудили дело.
56-летний житель Барнаула поступил 18 июля в городскую больницу № 12, сообщили в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю. Мужчина находился в тяжёлом состоянии.
По версии следствия, врачи не оказали ему надлежащей помощи.
«Сотрудники медицинского учреждения своевременно не диагностировали имеющееся у пациента заболевание и не провели надлежащее лечение. В госпитализации мужчине отказали, а на следующий день он скончался в другой больнице краевого центра, куда был доставлен врачами скорой медицинской помощи», – рассказали в краевом СУ СК.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Напомним, в июле врачи сутки игнорировали кемеровчанина с травмой головы.
Комментарии
Лента новостей
Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена
Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков
Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске
В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз
Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощь
Статьи по теме
Помощь без преград
Когда шлагбаумные погромы спешащими на вызов медиками сч...
Медицина Южной Кореи: высокие технологии и квалифицированные врачи
За лечением — в Южную Корею: как выбрать ...
Третья — лишняя?
Как живут в Новосибирске люди, у которых в одну из пар хромо...
Новости по теме
Популярное