Житель Алтайского края умер после отказа врачей в его госпитализации

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Жителю Барнаула отказали в помощи в одной из городских больниц, после чего он умер в другом медучреждении – по данному факту следователи возбудили дело.

56-летний житель Барнаула поступил 18 июля в городскую больницу № 12, сообщили в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю. Мужчина находился в тяжёлом состоянии.

По версии следствия, врачи не оказали ему надлежащей помощи.

«Сотрудники медицинского учреждения своевременно не диагностировали имеющееся у пациента заболевание и не провели надлежащее лечение. В госпитализации мужчине отказали, а на следующий день он скончался в другой больнице краевого центра, куда был доставлен врачами скорой медицинской помощи», – рассказали в краевом СУ СК.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, в июле врачи сутки игнорировали кемеровчанина с травмой головы.