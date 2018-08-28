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Житель Алтайского края умер после отказа врачей в его госпитализации

Рубрика: проиcшествия

28.08.2018 08:20

фото с сайта pixabay.com

Жителю Барнаула отказали в помощи в одной из городских больниц, после чего он умер в другом медучреждении – по данному факту следователи возбудили дело.

56-летний житель Барнаула поступил 18 июля в городскую больницу № 12, сообщили в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю. Мужчина находился в тяжёлом состоянии.

По версии следствия, врачи не оказали ему надлежащей помощи.

«Сотрудники медицинского учреждения своевременно не диагностировали имеющееся у пациента заболевание и не провели надлежащее лечение. В госпитализации мужчине отказали, а на следующий день он скончался в другой больнице краевого центра, куда был доставлен врачами скорой медицинской помощи», – рассказали в краевом СУ СК.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, в июле врачи сутки игнорировали кемеровчанина с травмой головы.

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сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:34 Общество 0 Коммент.

Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

Обязательную для водителей установку знака «Шипы» могут отменить

сегодня 11:10 Авто 0 Коммент.

Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

сегодня 10:42 Общество 0 Коммент.

Неадекватную сибирячку сняли спасатели с Димитровского моста

сегодня 09:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские юные гимнастки показали класс соперницам

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Путешествия во времени и «чужие» ждут сибиряков на кинофестивале в «Победе»

сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

«Осьминог» на набережной угрожал здоровью новосибирцев

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

«Я люблю эту страну»: концерт IC3PEAK отменили в Новосибирске

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

вчера 12:12 Работа 0 Коммент.

Красноярец надругался над трупом убитой им девушки и нанёс на тело странные знаки

вчера 11:16 Хроника 0 Коммент.

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вчера 11:07 Общество 0 Коммент.

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