Аренда квартир в Новосибирске подорожала перед первым сентября

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Эксперты отметили рост цен на аренду жилья в Новосибирске перед началом учебного года.

В августе цены на аренду жилых помещений в Новосибирске выросли на 10 %, сообщили аналитики сервиса N1.RU.

Так, аренда однокомнатной квартиры подорожала на 7,6 % – снять её сейчас можно в среднем за 15,5 тысячи рублей. Стоимость аренды двухкомнатной квартиры выросла на 9,6 % и достигла 20,6 тысячи рублей. Но больше всего поднялись цены на аренду трёхкомнатных жилых помещений – на 13 %, до 27 тысяч рублей за месяц.

Одной из причин аналитики называют увеличение числа больших и дорогих квартир для аренды.

«С начала года произошёл существенный рост доли достаточно дорогих квартир для аренды. Возможно, такие объекты стали пользоваться меньшим спросом, так как на рынке сейчас бум ипотечного кредитования, поэтому какая-то часть людей, ранее арендовавшая квартиры, теперь переезжает в собственные», – рассказала руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.

Стоимость аренды жилья в Новосибирске выросла и в течение года. В августе 2017 года аренда однокомнатных квартир была на 4,7 % дешевле, чем сейчас. Стоимость аренды двушки – на 6,2 %, а трёшки – на 4,7 %.

По приросту арендного жилья за год лидером стал Октябрьский район.

Напомним, в июне в Новосибирске выставили на продажу заселённые квартиры.