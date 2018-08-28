Бабушка недоглядела: двухлетняя девочка погибла от сильных ожогов на Алтае

Лента новостейПредложить новость
Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена
Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков
Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске
В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз
Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощь
Бабушка недоглядела: двухлетняя девочка погибла от сильных ожогов на АлтаеРубрика: проиcшествия
28.08.2018 11:16
фото с сайта pixabay.com
В Республике Алтай произошёл трагичный случай: малышка опрокинула на себя ведро с кипятком, оставленное бабушкой на кухне.
Следственный комитет по Республике Алтай возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту гибели двухлетней девочки.
По данным следствия, днём 12 августа в селе Кокоря Кош-Агачского района двухлетняя девочка с родителями гостила у своей бабушки. Пожилая женщина оставила на кухне ведро с горячей водой – его то и опрокинула на себя девочка. В результате малышка получила термические ожоги 29 % тела второй и третьей степени.
В тот же день девочке оказали медицинскую помощь в районной больнице. Но, к сожалению, это не помогло. 24 августа ребёнок скончался.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших смерти малолетнего ребёнка. В ходе следствия будет дана оценка действиям родителей и лиц, их замещающих, оставивших ребёнка без присмотра, а также действиям медицинских работников на предмет квалифицированного и своевременного оказания помощи пострадавшему ребёнку», – сообщили в региональном СК.
Напомним, в мае двухлетняя девочка опрокинула на себя чайник и погибла от ожогов в НСО.
Комментарии
Лента новостей
Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена
Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков
Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске
В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз
Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощь
Статьи по теме
Время знаний
В Новосибирске открыли самую большую школу в городе и самую лучшую ...
Закрытое лечение
Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...
Новости по теме
Популярное