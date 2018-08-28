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Бабушка недоглядела: двухлетняя девочка погибла от сильных ожогов на Алтае

Рубрика: проиcшествия

28.08.2018 11:16

фото с сайта pixabay.com

В Республике Алтай произошёл трагичный случай: малышка опрокинула на себя ведро с кипятком, оставленное бабушкой на кухне.

Следственный комитет по Республике Алтай возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту гибели двухлетней девочки.

По данным следствия, днём 12 августа в селе Кокоря Кош-Агачского района двухлетняя девочка с родителями гостила у своей бабушки. Пожилая женщина оставила на кухне ведро с горячей водой – его то и опрокинула на себя девочка. В результате малышка получила термические ожоги 29 % тела второй и третьей степени.

В тот же день девочке оказали медицинскую помощь в районной больнице. Но, к сожалению, это не помогло. 24 августа ребёнок скончался.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших смерти малолетнего ребёнка. В ходе следствия будет дана оценка действиям родителей и лиц, их замещающих, оставивших ребёнка без присмотра, а также действиям медицинских работников на предмет квалифицированного и своевременного оказания помощи пострадавшему ребёнку», – сообщили в региональном СК.

Напомним, в мае двухлетняя девочка опрокинула на себя чайник и погибла от ожогов в НСО.

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сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

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