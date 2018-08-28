Дмитрий Маликов отметил мужество кузбасских шахтёров

6 баллов
-3
66.63 75.89
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Директор «Глобуса» ответила на претензии министра культуры

сегодня 18:33 Культура 0 Коммент.

Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена

сегодня 17:10 Хроника 0 Коммент.

Мороз и гололедица воцарятся в Новосибирске в конце недели

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков

сегодня 15:34 Общество 0 Коммент.

Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

Обязательную для водителей установку знака «Шипы» могут отменить

сегодня 11:10 Авто 0 Коммент.

Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

сегодня 10:42 Общество 0 Коммент.

Неадекватную сибирячку сняли спасатели с Димитровского моста

сегодня 09:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские юные гимнастки показали класс соперницам

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Путешествия во времени и «чужие» ждут сибиряков на кинофестивале в «Победе»

сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

«Осьминог» на набережной угрожал здоровью новосибирцев

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

«Я люблю эту страну»: концерт IC3PEAK отменили в Новосибирске

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

вчера 12:12 Работа 0 Коммент.

Красноярец надругался над трупом убитой им девушки и нанёс на тело странные знаки

вчера 11:16 Хроника 0 Коммент.

Самые заснеженные дворы попросил назвать новосибирцев Локоть

вчера 11:07 Общество 0 Коммент.

Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощь

вчера 10:33 Хроника 0 Коммент.

Дмитрий Маликов отметил мужество кузбасских шахтёров

Рубрика: культура

28.08.2018 13:24

фото со страницы Дмитрия Маликова в Instagram

Накануне Дня шахтёра известный певец побывал на угольном разрезе в Киселёвске.

Дмитрий Маликов «отчитался» о поездке в Киселёвск – в кузбасском городе он выступил с концертом 25 августа.

Певец побывал на угольном разрезе. Впечатлениями он поделился 27 августа в соцсети Instagram.

«Я в Кузбассе! В Киселёвске! Суровый край и очень мужественные и добрые люди», – написал Маликов на своей странице.

Певец признался, что на угольном разрезе он впервые и сообщил, что в сентябре приедет в Кемерово на турнир по вольной борьбе. Этот вид спорта поп-исполнитель сравнил с шахтёрским трудом.

«Кузбасс во всём мире известен как угольный край, а труд шахтёра сравним с борьбой: он требует воли и преодоления себя», – подчеркнул певец.

В своей записи Маликов также отметил, что очень важно показывать подрастающему поколению красоту борьбы и вдохновлять молодёжь на саморазвитие.

Напомним, в августе Ольга Бузова запела из цветов в центре Новосибирска.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Директор «Глобуса» ответила на претензии министра культуры

сегодня 18:33 Культура 0 Коммент.

Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена

сегодня 17:10 Хроника 0 Коммент.

Мороз и гололедица воцарятся в Новосибирске в конце недели

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков

сегодня 15:34 Общество 0 Коммент.

Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

Обязательную для водителей установку знака «Шипы» могут отменить

сегодня 11:10 Авто 0 Коммент.

Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

сегодня 10:42 Общество 0 Коммент.

Неадекватную сибирячку сняли спасатели с Димитровского моста

сегодня 09:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские юные гимнастки показали класс соперницам

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Путешествия во времени и «чужие» ждут сибиряков на кинофестивале в «Победе»

сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

«Осьминог» на набережной угрожал здоровью новосибирцев

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

«Я люблю эту страну»: концерт IC3PEAK отменили в Новосибирске

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

вчера 12:12 Работа 0 Коммент.

Красноярец надругался над трупом убитой им девушки и нанёс на тело странные знаки

вчера 11:16 Хроника 0 Коммент.

Самые заснеженные дворы попросил назвать новосибирцев Локоть

вчера 11:07 Общество 0 Коммент.

Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощь

вчера 10:33 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
09.11.2018

Дейнерис из Сибири весит 39 килограммов

Юлия Кригер много п...

Читать далее
Image
26.07.2018

Искусство по правилам и без

Один день из жизни солиста НОВАТа — пени...

Читать далее
Image
10.07.2018

Сибирские музыканты выступят на фестивале Кустурицы

Читать далее
Image
24.12.2017

Греческий дирижёр Теодор Курентзис выступил в Новосибирске впервые за шесть лет

Читать далее
Image
25.10.2017

Noize MC: фитиль вместо Шнура

О баттлах рэперов, концерте Noize MC и его слушателях

Читать далее
Image
06.09.2017

А Цоя можешь?

Кто играет и поёт на улицах Новосибирска и зачем

Читать далее

Новости по теме

«Сибирская Дейнерис» хранит себя для арабского шейха и хочет на ТНТ сегодня 16:21 Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков сегодня 15:34 Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске сегодня 08:01 «Я люблю эту страну»: концерт IC3PEAK отменили в Новосибирске вчера 15:49 Большинство новосибирцев не одобряет граффити вчера 08:09

Популярное

Image

Соседей насторожил нескончаемый плач ребёнка – на место выезжала ...

Image

В День матери сибирячка убила собственного сына

Image

Загадочные события в Новосибирске: водитель трамвая увёз пса в не...

Image

В Новосибирске назвали самый замусоренный район

Image

«Рейдерский захват» театра «Глобус» объединил сотрудников

Image

В новосибирском вузе начнут обучать игре в Dota 2 и Counter-Strik...

Image

Ураган выбил профлистом окно в Новосибирске

Image

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

Image

Ветры и снегопады ожидают новосибирцев в конце ноября

Image

Новосибирцы застряли на Речном вокзале по пути в Академгородок

Image

Недопустимый цвет: школьницу-«Мальвину» выгнали из бердской школы

Image

Мороз и солнце: капризы погоды ждут новосибирцев на выходных

Image

Новосибирский школьник взволновал завуча аниме-картинкой – сканда...