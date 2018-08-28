Дмитрий Маликов отметил мужество кузбасских шахтёров

Лента новостейПредложить новость
Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена
Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков
Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске
В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз
Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощь
Дмитрий Маликов отметил мужество кузбасских шахтёровРубрика: культура
28.08.2018 13:24
фото со страницы Дмитрия Маликова в Instagram
Накануне Дня шахтёра известный певец побывал на угольном разрезе в Киселёвске.
Дмитрий Маликов «отчитался» о поездке в Киселёвск – в кузбасском городе он выступил с концертом 25 августа.
Певец побывал на угольном разрезе. Впечатлениями он поделился 27 августа в соцсети Instagram.
«Я в Кузбассе! В Киселёвске! Суровый край и очень мужественные и добрые люди», – написал Маликов на своей странице.
Певец признался, что на угольном разрезе он впервые и сообщил, что в сентябре приедет в Кемерово на турнир по вольной борьбе. Этот вид спорта поп-исполнитель сравнил с шахтёрским трудом.
«Кузбасс во всём мире известен как угольный край, а труд шахтёра сравним с борьбой: он требует воли и преодоления себя», – подчеркнул певец.
В своей записи Маликов также отметил, что очень важно показывать подрастающему поколению красоту борьбы и вдохновлять молодёжь на саморазвитие.
Напомним, в августе Ольга Бузова запела из цветов в центре Новосибирска.
Комментарии
Лента новостей
Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена
Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков
Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске
В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз
Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощь
Статьи по теме
Греческий дирижёр Теодор Курентзис выступил в Новосибирске впервые за шесть лет
Noize MC: фитиль вместо Шнура
О баттлах рэперов, концерте Noize MC и его слушателях
Новости по теме
Популярное