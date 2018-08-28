Дмитрий Маликов отметил мужество кузбасских шахтёров

фото со страницы Дмитрия Маликова в Instagram

Накануне Дня шахтёра известный певец побывал на угольном разрезе в Киселёвске.

Дмитрий Маликов «отчитался» о поездке в Киселёвск – в кузбасском городе он выступил с концертом 25 августа.

Певец побывал на угольном разрезе. Впечатлениями он поделился 27 августа в соцсети Instagram.

«Я в Кузбассе! В Киселёвске! Суровый край и очень мужественные и добрые люди», – написал Маликов на своей странице.

Певец признался, что на угольном разрезе он впервые и сообщил, что в сентябре приедет в Кемерово на турнир по вольной борьбе. Этот вид спорта поп-исполнитель сравнил с шахтёрским трудом.

«Кузбасс во всём мире известен как угольный край, а труд шахтёра сравним с борьбой: он требует воли и преодоления себя», – подчеркнул певец.

В своей записи Маликов также отметил, что очень важно показывать подрастающему поколению красоту борьбы и вдохновлять молодёжь на саморазвитие.

Напомним, в августе Ольга Бузова запела из цветов в центре Новосибирска.