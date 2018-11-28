Двух мёртвых детей нашли в старом холодильнике в Красноярском крае

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В красноярском крае двоюродные братья в возрасте трёх и четырёх лет решили поиграть в холодильнике – выбраться оттуда детям не удалось.

По предварительной версии следствия, днём 27 августа трёхлетний мальчик гостил у своей тёти и играл во дворе её частного дома с четырёхлетним двоюродным братом. В какой-то момент дети нашли неработающий холодильник «Мир» в хозяйственной постройке. Мальчики забрались в него и захлопнули дверь изнутри.

«При этом замок данного холодильника не имеет конструктивной возможности открытия изнутри, в связи с чем малыши не смогли выбраться и задохнулись. Около 20 часов вечера женщина стала искать сына и племянника, но после непродолжительных безрезультатных поисков вызвала полицию. Участковый при осмотре дворовой территории сразу же обратил внимание на холодильник, в котором и обнаружил тела детей», – сообщила пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю.

По факту случившегося в региональном следкоме возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум малолетним детям». На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в июне отец найденной в холодильнике мёртвой девочки пытался покончить с собой.