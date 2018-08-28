Группа неизвестных пыталась напасть на воинский эшелон в Забайкальском крае

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Группа неизвестных пыталась напасть на воинский эшелон в Забайкальском краеРубрика: проиcшествия
28.08.2018 11:41
фото с сайта pixabay.com
На станции Петровский Завод застрелили человека, пытавшегося вместе с другими людьми напасть на караул воинского эшелона.
Инцидент произошёл в ночь на понедельник, 27 августа, на станции Петровский Завод. Группа неизвестных нарушила границу поста и попыталась напасть на караул. На предупредительные выстрелы они не реагировали – в итоге одного застрелили.
"Военнослужащий, выполняя обязанности часового в составе караула по охране воинского эшелона на станции Петровский Завод в Забайкальском крае, применил оружие к группе неизвестных лиц, которые нарушили границу поста и предприняли попытку нападения на караул. На предупреждения часового и предупредительный выстрел в воздух неизвестные не реагировали <...> Один из нападавших был застрелен, остальные скрылись", – рассказали ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа.
Также там отметили, что применение оружия часовым соответствовало положениям Устава.
Напомним, в марте боец Росгвардии при самообороне убил гражданского в Алтайском крае.
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