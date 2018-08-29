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Миллионер по ошибке: банковская карта кемеровчанина внезапно «обросла» нолями

Рубрика: общество

29.08.2018 08:20

фото с сайта pixabay.com

Житель Кемерова обнаружил на своём счету крупную сумму – внезапно появившиеся деньги мужчина вернул в банк.

Об инциденте сообщило издание «360°». Кемеровчанин пополнил свою банковскую карту на 332 тысячи 534 рубля. Через несколько дней он проверил баланс — к его сумме прибавились три ноля.

Мужчина сразу обратился в банк. В финансовой организации обнаружили ошибку и списали деньги со счёта.

«Я внёс 332 тысячи и 534 рубля. А потом то ли у них система ошиблась, то ли ещё что-то. Ни кассир, ни я при подписании не обратили внимания на то, что к сумме добавились ещё три ноля», — рассказал несостоявшийся миллионер.

Как сообщает издание, сотрудники банка от комментариев отказались. При этом они отметили, что подобные инциденты случаются достаточно часто.

Напомним, в августе иркутянин выиграл в лотерею почти 5 млн рублей.

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Убийство в «Ухе и медведе»: дело передано в суд

сегодня 07:03 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Общество 3 Коммент.

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вчера 16:21 Woman 0 Коммент.

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вчера 15:34 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:30 Woman 0 Коммент.

Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

вчера 12:42 Общество 0 Коммент.

Синеволосую бердчанку не пустили на уроки – за дело взялась прокуратура

вчера 12:02 Общество 2 Коммент.

Обязательную для водителей установку знака «Шипы» могут отменить

вчера 11:10 Авто 0 Коммент.

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