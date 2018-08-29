Миллионер по ошибке: банковская карта кемеровчанина внезапно «обросла» нолями

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Миллионер по ошибке: банковская карта кемеровчанина внезапно «обросла» нолямиРубрика: общество
29.08.2018 08:20
фото с сайта pixabay.com
Житель Кемерова обнаружил на своём счету крупную сумму – внезапно появившиеся деньги мужчина вернул в банк.
Об инциденте сообщило издание «360°». Кемеровчанин пополнил свою банковскую карту на 332 тысячи 534 рубля. Через несколько дней он проверил баланс — к его сумме прибавились три ноля.
Мужчина сразу обратился в банк. В финансовой организации обнаружили ошибку и списали деньги со счёта.
«Я внёс 332 тысячи и 534 рубля. А потом то ли у них система ошиблась, то ли ещё что-то. Ни кассир, ни я при подписании не обратили внимания на то, что к сумме добавились ещё три ноля», — рассказал несостоявшийся миллионер.
Как сообщает издание, сотрудники банка от комментариев отказались. При этом они отметили, что подобные инциденты случаются достаточно часто.
Напомним, в августе иркутянин выиграл в лотерею почти 5 млн рублей.
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