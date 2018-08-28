На открытие детской Formula 1 приехал трактор Porshe

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На открытие детской Formula 1 приехал трактор PorsheРубрика: Авто, общество
28.08.2018 10:13
Фото предоставлено организаторами мероприятия
25 августа на праздничное открытие первой в Новосибирске детской гоночной трассы по типу Formula 1 пришли более 350 человек.
Детская «формула» представляет собой кольцевую трассу протяжённостью 600 метров с трибуной для зрителей на старте-финише.
«На финальной стадии проектирования жилого комплекса решено было построить трассу с элементами Formula 1 в миниатюре и подарить Новосибирску новый интересный объект. Трасса предназначена не только для гонок и катания на бесшумных веломобилях. Можно кататься по ней и на велосипедах, роликах, самокатах. Уже сейчас здесь достаточно материала для того, чтобы дети на практике изучали правила дорожного движения, учились грамотности на дорогах. Мы будем проводить на нашей трассе выездные мероприятия Автогородка», — рассказал Владислав Бурмистров, директор по маркетингу и развитию застройщика «Ясный берег» компании «АКВА СИТИ».
Помимо детских гонок, на открытии трассы прошла выставка автомобилей, среди которых были первый российский спорткар Marussia, винтажный Porsche 911, раритетный трактор от Porsche, а также трансформер Бамблби.
Напомним, 25 августа в новосибирском Экспоцентре завершился масштабный автомобильный фестиваль TRUCKFEST.
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