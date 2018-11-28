Попал под две машины и погиб пешеход в Новосибирске

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Житель Новосибирска переходил дорогу в неположенном месте – на него наехали две машины подряд.

Несчастный случай произошёл 27 августа в 21:00, сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирску.

62-летний мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, когда его сбил 67-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia, двигавшегося в сторону улицы Ватутина по улице Мира. После чего он попал под колёса Toyota Camry под управлением 34-летнего мужчины, который ехал в том же направлении.

"В результате неосторожный пешеход умер на месте. По факту ДТП проводится проверка", – рассказали в управлении ГИБДД.

Напомним, в июле пенсионерка скончалась после наезда "Лексуса" под Новосибирском.