Попал под две машины и погиб пешеход в Новосибирске

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Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков
Попал под две машины и погиб пешеход в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
28.08.2018 15:37
фото с сайта pixabay.com
Житель Новосибирска переходил дорогу в неположенном месте – на него наехали две машины подряд.
Несчастный случай произошёл 27 августа в 21:00, сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирску.
62-летний мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, когда его сбил 67-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia, двигавшегося в сторону улицы Ватутина по улице Мира. После чего он попал под колёса Toyota Camry под управлением 34-летнего мужчины, который ехал в том же направлении.
"В результате неосторожный пешеход умер на месте. По факту ДТП проводится проверка", – рассказали в управлении ГИБДД.
Напомним, в июле пенсионерка скончалась после наезда "Лексуса" под Новосибирском.
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Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков
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