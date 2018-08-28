Портрет Ленина за 300 тысяч рублей продаёт иркутянка

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Портрет Ленина за 300 тысяч рублей продаёт иркутянкаРубрика: общество
28.08.2018 11:49
фото с сайта "Юла"
Изображение вождя трудящихся, созданное в 1934 году, выставила на продажу жительница Иркутска – потенциальный покупатель уже есть.
Необычное предложение иркутянка опубликовала на сервисе «Юла». Согласно предоставленной на сайте информации, картина размером 50 на 60 сантиметров написана маслом на холсте и находится в хорошем состоянии.
Как рассказала Сиб.фм автор объявления Инна А., звонки от покупателей стали поступать не так давно.
«Продаю картину около года, но активно интересоваться ею стали только сейчас. Недавно молодой человек звонил, собирается приехать и посмотреть. Может быть, купит», – поделилась Инна.
Напомним, в августе житель Новосибирска выставил на продажу телефон из прошлого.
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Лента новостей
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