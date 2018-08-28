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Портрет Ленина за 300 тысяч рублей продаёт иркутянка

Рубрика: общество

28.08.2018 11:49

фото с сайта "Юла"

Изображение вождя трудящихся, созданное в 1934 году, выставила на продажу жительница Иркутска – потенциальный покупатель уже есть.

Необычное предложение иркутянка опубликовала на сервисе «Юла». Согласно предоставленной на сайте информации, картина размером 50 на 60 сантиметров написана маслом на холсте и находится в хорошем состоянии.

Как рассказала Сиб.фм автор объявления Инна А., звонки от покупателей стали поступать не так давно.

«Продаю картину около года, но активно интересоваться ею стали только сейчас. Недавно молодой человек звонил, собирается приехать и посмотреть. Может быть, купит», – поделилась Инна.

Напомним, в августе житель Новосибирска выставил на продажу телефон из прошлого.

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Лента новостей

Предложить новость

Директор «Глобуса» ответила на претензии министра культуры

сегодня 18:33 Культура 0 Коммент.

Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена

сегодня 17:10 Хроника 0 Коммент.

Мороз и гололедица воцарятся в Новосибирске в конце недели

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков

сегодня 15:34 Общество 0 Коммент.

Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

Обязательную для водителей установку знака «Шипы» могут отменить

сегодня 11:10 Авто 0 Коммент.

Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

сегодня 10:42 Общество 0 Коммент.

Неадекватную сибирячку сняли спасатели с Димитровского моста

сегодня 09:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские юные гимнастки показали класс соперницам

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Путешествия во времени и «чужие» ждут сибиряков на кинофестивале в «Победе»

сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

«Осьминог» на набережной угрожал здоровью новосибирцев

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

«Я люблю эту страну»: концерт IC3PEAK отменили в Новосибирске

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

вчера 12:12 Работа 0 Коммент.

Красноярец надругался над трупом убитой им девушки и нанёс на тело странные знаки

вчера 11:16 Хроника 0 Коммент.

Самые заснеженные дворы попросил назвать новосибирцев Локоть

вчера 11:07 Общество 0 Коммент.

Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощь

вчера 10:33 Хроника 0 Коммент.

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