Проект мобильного центра диагностики инсульта разработали новосибирские учёные

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Проект мобильного центра диагностики инсульта разработали новосибирские учёныеРубрика: наука
28.08.2018 10:34
фото с сайта pixabay.com
В специально оборудованной карете скорой помощи можно будет экстренно начать лечение пациента с инсультом – это повысит шансы уменьшить последствия болезни.
Клиника Мешалкина совместно с компанией "Электрон" разработали проект мобильного комплекса для диагностики инсульта. Он позволит на 53 % увеличить частоту начала терапии в течение первых двух часов после инсульта – именно от скорости медицинского вмешательства зависит дальнейшее функционирование мозга.
Комплекс представляет собой карету скорой помощи, оборудованную мобильной установкой компьютерной томографии и автоматизированной системой анализа изображений КТ.
На данный момент инженерная часть проекта готова. Осталось найти инвесторов для создания мобильного центра. Также разрабатывается ПО для быстрого анализа томографии на основе искусственного интеллекта.
Как сообщил ТАСС руководитель проекта, кардиохирург Евгений Кретов, компания "Электрон" может производить небольшие томографы.
"Эти небольшие КТ-аппараты могут определять наличие инсульта и его вид. Автомобиль с томографом выезжает к пациенту, и в зависимости от вида инсульта можно либо сразу начинать лечение, либо направлять человека в определённую больницу", – рассказал Евгений Кретов.
Напомним, в июле сибирские учёные разработали новый способ лечения рака.
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