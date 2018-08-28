Путин обсудил с Травниковым молодёжный чемпионат мира по хоккею

фото с сайта nso.ru

Президент России отметил, что молодёжный чемпионат мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске в 2023 году, нужно провести на высоком уровне.

Во время обсуждения чемпионата президент России Владимир Путин напомнил врио губернатора НСО Андрею Травникову о необходимости высокого уровня его проведения. Также он отметил быстрое развитие Новосибирска в целом: более двух миллионов проживающих, много парковых зон, имеющих особое экологическое значение. Об этом сообщил ТАСС.

В свою очередь Андрей Травников сообщил президенту, что над подготовкой к молодёжному чемпионату мира по хоккею "трудится весь регион, весь город" и что строительство нового ЛДС нужно начать весной 2019 года.

"Здесь, конечно, потребуется и ваша поддержка, потому что необходимо оперативно открыть финансирование, регион со своей стороны выполнит проектно-сметную документацию уже к октябрю этого года, мы обеспечим софинансирование из регионального бюджета, своевременно проведём все [конкурсные процедуры], но нужна и поддержка федеральная", – передало слова врио губернатора агентство.

Напомним, 28 августа Владимир Путин улетел из Новосибирска в Омск.