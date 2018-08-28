Путин обсудил с Травниковым молодёжный чемпионат мира по хоккею

6 баллов
-3
66.63 75.89
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Директор «Глобуса» ответила на претензии министра культуры

сегодня 18:33 Культура 0 Коммент.

Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена

сегодня 17:10 Хроника 0 Коммент.

Мороз и гололедица воцарятся в Новосибирске в конце недели

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков

сегодня 15:34 Общество 0 Коммент.

Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

Обязательную для водителей установку знака «Шипы» могут отменить

сегодня 11:10 Авто 0 Коммент.

Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

сегодня 10:42 Общество 0 Коммент.

Неадекватную сибирячку сняли спасатели с Димитровского моста

сегодня 09:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские юные гимнастки показали класс соперницам

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Путешествия во времени и «чужие» ждут сибиряков на кинофестивале в «Победе»

сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

«Осьминог» на набережной угрожал здоровью новосибирцев

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

«Я люблю эту страну»: концерт IC3PEAK отменили в Новосибирске

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

вчера 12:12 Работа 0 Коммент.

Красноярец надругался над трупом убитой им девушки и нанёс на тело странные знаки

вчера 11:16 Хроника 0 Коммент.

Самые заснеженные дворы попросил назвать новосибирцев Локоть

вчера 11:07 Общество 0 Коммент.

Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощь

вчера 10:33 Хроника 0 Коммент.

Путин обсудил с Травниковым молодёжный чемпионат мира по хоккею

Рубрика: политика, общество

28.08.2018 15:02

фото с сайта nso.ru

Президент России отметил, что молодёжный чемпионат мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске в 2023 году, нужно провести на высоком уровне.

Во время обсуждения чемпионата президент России Владимир Путин напомнил врио губернатора НСО Андрею Травникову о необходимости высокого уровня его проведения. Также он отметил быстрое развитие Новосибирска в целом: более двух миллионов проживающих, много парковых зон, имеющих особое экологическое значение. Об этом сообщил ТАСС.

В свою очередь Андрей Травников сообщил президенту, что над подготовкой к молодёжному чемпионату мира по хоккею "трудится весь регион, весь город" и что строительство нового ЛДС нужно начать весной 2019 года.

"Здесь, конечно, потребуется и ваша поддержка, потому что необходимо оперативно открыть финансирование, регион со своей стороны выполнит проектно-сметную документацию уже к октябрю этого года, мы обеспечим софинансирование из регионального бюджета, своевременно проведём все [конкурсные процедуры], но нужна и поддержка федеральная", – передало слова врио губернатора агентство.

Напомним, 28 августа Владимир Путин улетел из Новосибирска в Омск.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Директор «Глобуса» ответила на претензии министра культуры

сегодня 18:33 Культура 0 Коммент.

Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена

сегодня 17:10 Хроника 0 Коммент.

Мороз и гололедица воцарятся в Новосибирске в конце недели

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков

сегодня 15:34 Общество 0 Коммент.

Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

Обязательную для водителей установку знака «Шипы» могут отменить

сегодня 11:10 Авто 0 Коммент.

Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

сегодня 10:42 Общество 0 Коммент.

Неадекватную сибирячку сняли спасатели с Димитровского моста

сегодня 09:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские юные гимнастки показали класс соперницам

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Путешествия во времени и «чужие» ждут сибиряков на кинофестивале в «Победе»

сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

«Осьминог» на набережной угрожал здоровью новосибирцев

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

«Я люблю эту страну»: концерт IC3PEAK отменили в Новосибирске

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

вчера 12:12 Работа 0 Коммент.

Красноярец надругался над трупом убитой им девушки и нанёс на тело странные знаки

вчера 11:16 Хроника 0 Коммент.

Самые заснеженные дворы попросил назвать новосибирцев Локоть

вчера 11:07 Общество 0 Коммент.

Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощь

вчера 10:33 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
12.11.2018

Серпом по Байкалу

Как нам, сибирякам, относиться к тому, что Забайкалье и Бу...

Читать далее
Image
05.11.2018

Что ищут следователи у Сергея Штельмаха

В качестве повода...

Читать далее
Image
29.10.2018

Как становятся сенаторами

Кто за четверть века обладал статусом сена...

Читать далее

Новости по теме

Уникальное фитнес-кафе с тортиками для похудения и личным диетологом появится в Новосибирске сегодня 15:30 Новосибирские юные гимнастки показали класс соперницам сегодня 09:01 «Возмутил до глубины души»: Калягин вмешался в скандал с «Глобусом» 27.11.2018 Известная спортсменка проедет на сноуборде с факелом по склону в Новосибирске 27.11.2018

Популярное

Image

Соседей насторожил нескончаемый плач ребёнка – на место выезжала ...

Image

В День матери сибирячка убила собственного сына

Image

Загадочные события в Новосибирске: водитель трамвая увёз пса в не...

Image

В Новосибирске назвали самый замусоренный район

Image

«Рейдерский захват» театра «Глобус» объединил сотрудников

Image

В новосибирском вузе начнут обучать игре в Dota 2 и Counter-Strik...

Image

Ураган выбил профлистом окно в Новосибирске

Image

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

Image

Ветры и снегопады ожидают новосибирцев в конце ноября

Image

Новосибирцы застряли на Речном вокзале по пути в Академгородок

Image

Недопустимый цвет: школьницу-«Мальвину» выгнали из бердской школы

Image

Мороз и солнце: капризы погоды ждут новосибирцев на выходных

Image

Новосибирский школьник взволновал завуча аниме-картинкой – сканда...