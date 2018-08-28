Фото с сайта putin.kremlin.ru

Путин призвал россиян к технологическому прорыву на форуме в Новосибирске.

На новосибирском мероприятии глава государства заявил, что как Сибирь, так и Россия способны совершить технологический рывок.

С заявлением о способности страны совершить технологический прорыв Владимир Путин выступил в Новосибирске на форуме «Технопром-2018» 28 августа, передаёт журналист Сиб.фм.

«Убеждён, что общими усилиями мы непременно решим все стоящие перед нами задачи, обеспечим мощный научный технологический рывок не только Сибири, но и всей страны. Мы обязательно добьёмся, чтобы наша страна укрепляла свои позиции среди лидеров научно-технологического развития», — сказал президент.

Владимир Путин отметил, что научно-технологический прорыв стал одним из ключевых приоритетов развития страны.

Кроме того, президент ознакомился с перспективными проектами, в их числе синхротрон СКИФ и ускоритель «Супер С-Тау Фабрика», которые планируют построить в Новосибирске.

Напомним, сегодня, 28 августа, Владимир Путин прибыл в Новосибирск с рабочим визитом.