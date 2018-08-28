Ради золотого кольца супруги надругались над жительницей Барнаула

фото с сайта pixabay.com

В Алтайском крае женщина избила из-за драгоценности свою знакомую, а затем наблюдала, как муж совершает над жертвой сексуальное насилие – теперь они отправятся за решётку.

В Барнауле суд вынес обвинительный приговор 24-летнему мужчине и его 26-летней супруге. В зависимости от содеянного, их признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Разбой», «Насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединённые с угрозой убийством».

Как установили следствие и суд, в 2017 году ноябрьским вечером 23-летняя жительница Барнаула встретила в баре свою знакомую с мужем. Молодые люди продолжили своё общение за распитием спиртного. Далее обвиняемой приглянулось золотое кольцо подруги, она попросила его отдать. Получив отказ, она вывела её на улицу и стала избивать.

Позже к ней присоединился супруг, который впоследствии, угрожая ножом, совершил в отношении потерпевшей иные насильственные действия сексуального характера.

После издевательств супруги забрали у девушки сотовый телефон и золотое кольцо и уехали из города. Однако в скором времени их нашли сотрудники полиции.

«В ходе предварительного следствия муж и жена отрицали факт разбойного нападения, а также сексуального насилия, однако собранные в ходе следствия доказательства оказались достаточными, в связи с чем суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, его супруга проведёт 9 лет в колонии общего режима. Место жительства малолетнего ребёнка осуждённых органами опеки определено у родственников», – сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

Напомним, в июле за продажу карфентанила новосибирские супруги получили серьёзные сроки.