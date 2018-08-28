Создание комфортной среды для притяжения инноваторов обсудили в Новосибирске

фото предоставлено пресс-службой правительства НСО

В первый день работы VI Международного форума «Технопром-2018» в Новосибирске обсудили вопросы создания и развития инновационной экосистемы.

На пленарной сессии «Притяжение талантов» принял участие глава Новосибирской области Андрей Травников, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, а также помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Участники обсуждения решали, что важнее: создавать среду, привлекательную для профессионалов из других регионов, или готовить своих учёных и изобретателей.

«Успех всех креативных территорий заключён не в противопоставлении, а во взаимосвязи этих двух направлений работы. В таких регионах всегда открыты двери для талантливых гостей, и вместе с этим работают институты, которые выращивают своих молодых перспективных специалистов», – отметил Травников.

Но всё-таки в регионе в первую очередь хотят сделать ставку на воспитание своих молодых учёных. Для этого и необходимо создать инновационную экосистему с уникальной атмосферой исследовательского духа.

Речь здесь идёт о многом. Например, о создании инжиниринговых структур и формировании комплекса мер поддержки для высокотехнологичных и инжиниринговых компаний. Значительных инвестиций требует и городская инфраструктура – строительство нового жилья, школ, детских садов, дорог и так далее.

«Новосибирский научный центр создавался как центр коллективного пользования, центр уникальных компетенций: научных, образовательных, производственных. Как донор интеллектуального капитала для всей страны. Именно так мы относимся и к нашей общей задаче, которая получила название "Академгородок 2.0"», – подчеркнул значимость проекта развития Новосибирского научного центра Михаил Котюков.

Участники обсуждения пришли к общему мнению – для воспитания и закрепления на определённой территории молодых талантов необходимы как среда, так и интересные проекты, сложные задачи, дающие возможность максимальной самореализации.