Создание комфортной среды для притяжения инноваторов обсудили в Новосибирске

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Создание комфортной среды для притяжения инноваторов обсудили в НовосибирскеРубрика: политика
28.08.2018 10:16
фото предоставлено пресс-службой правительства НСО
В первый день работы VI Международного форума «Технопром-2018» в Новосибирске обсудили вопросы создания и развития инновационной экосистемы.
На пленарной сессии «Притяжение талантов» принял участие глава Новосибирской области Андрей Травников, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, а также помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
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Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена
Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков
Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске
В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз
Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощь
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