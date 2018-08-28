Создание комфортной среды для притяжения инноваторов обсудили в Новосибирске

6 баллов
-3
66.63 75.89
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Директор «Глобуса» ответила на претензии министра культуры

сегодня 18:33 Культура 0 Коммент.

Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена

сегодня 17:10 Хроника 0 Коммент.

Мороз и гололедица воцарятся в Новосибирске в конце недели

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков

сегодня 15:34 Общество 0 Коммент.

Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

Обязательную для водителей установку знака «Шипы» могут отменить

сегодня 11:10 Авто 0 Коммент.

Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

сегодня 10:42 Общество 0 Коммент.

Неадекватную сибирячку сняли спасатели с Димитровского моста

сегодня 09:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские юные гимнастки показали класс соперницам

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Путешествия во времени и «чужие» ждут сибиряков на кинофестивале в «Победе»

сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

«Осьминог» на набережной угрожал здоровью новосибирцев

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

«Я люблю эту страну»: концерт IC3PEAK отменили в Новосибирске

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

вчера 12:12 Работа 0 Коммент.

Красноярец надругался над трупом убитой им девушки и нанёс на тело странные знаки

вчера 11:16 Хроника 0 Коммент.

Самые заснеженные дворы попросил назвать новосибирцев Локоть

вчера 11:07 Общество 0 Коммент.

Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощь

вчера 10:33 Хроника 0 Коммент.

Создание комфортной среды для притяжения инноваторов обсудили в Новосибирске

Рубрика: политика

28.08.2018 10:16

фото предоставлено пресс-службой правительства НСО

В первый день работы VI Международного форума «Технопром-2018» в Новосибирске обсудили вопросы создания и развития инновационной экосистемы.

На пленарной сессии «Притяжение талантов» принял участие глава Новосибирской области Андрей Травников, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, а также помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Участники обсуждения решали, что важнее: создавать среду, привлекательную для профессионалов из других регионов, или готовить своих учёных и изобретателей.
 
«Успех всех креативных территорий заключён не в противопоставлении, а во взаимосвязи этих двух направлений работы. В таких регионах всегда открыты двери для талантливых гостей, и вместе с этим работают институты, которые выращивают своих молодых перспективных специалистов», – отметил Травников.
 
Но всё-таки в регионе в первую очередь хотят сделать ставку на воспитание своих молодых учёных. Для этого и необходимо создать инновационную экосистему с уникальной атмосферой исследовательского духа.
 
Речь здесь идёт о многом. Например, о создании инжиниринговых структур и формировании комплекса мер поддержки для высокотехнологичных и инжиниринговых компаний. Значительных инвестиций требует и городская инфраструктура – строительство нового жилья, школ, детских садов, дорог и так далее.
 
«Новосибирский научный центр создавался как центр коллективного пользования, центр уникальных компетенций: научных, образовательных, производственных. Как донор интеллектуального капитала для всей страны. Именно так мы относимся и к нашей общей задаче, которая получила название "Академгородок 2.0"», – подчеркнул значимость проекта развития Новосибирского научного центра Михаил Котюков.
 
Участники обсуждения пришли к общему мнению – для воспитания и закрепления на определённой территории молодых талантов необходимы как среда, так и интересные проекты, сложные задачи, дающие возможность максимальной самореализации.
 
Напомним, в августе после обращения главы региона Андрея Травникова к президенту страны Владимиру Путину Новосибирской области выделили полмиллиарда рублей из федерального бюджета на ремонт и реконструкцию ряда социальных объектов. 

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Директор «Глобуса» ответила на претензии министра культуры

сегодня 18:33 Культура 0 Коммент.

Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена

сегодня 17:10 Хроника 0 Коммент.

Мороз и гололедица воцарятся в Новосибирске в конце недели

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков

сегодня 15:34 Общество 0 Коммент.

Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

Обязательную для водителей установку знака «Шипы» могут отменить

сегодня 11:10 Авто 0 Коммент.

Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

сегодня 10:42 Общество 0 Коммент.

Неадекватную сибирячку сняли спасатели с Димитровского моста

сегодня 09:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские юные гимнастки показали класс соперницам

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Путешествия во времени и «чужие» ждут сибиряков на кинофестивале в «Победе»

сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

«Осьминог» на набережной угрожал здоровью новосибирцев

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

«Я люблю эту страну»: концерт IC3PEAK отменили в Новосибирске

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

вчера 12:12 Работа 0 Коммент.

Красноярец надругался над трупом убитой им девушки и нанёс на тело странные знаки

вчера 11:16 Хроника 0 Коммент.

Самые заснеженные дворы попросил назвать новосибирцев Локоть

вчера 11:07 Общество 0 Коммент.

Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощь

вчера 10:33 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
11.10.2018

Здоровый драйвер роста

В Новосибирской области создадут кластер электро...

Читать далее
Image
04.10.2018

Стражи наследия и оптимизация

Что ждёт памятники Новосибирской об...

Читать далее
Image
25.09.2018

Широкие горизонты «Академгородка 2.0»

Как учёные трёх ведущи...

Читать далее
Image
20.09.2018

Отвратительно, но верим

Провальное начало сезона пока не подрывает веру...

Читать далее
Image
14.09.2018

Интрига после выборов

Политологи и эксперты осмысливают итоги прошедших ...

Читать далее
Image
12.09.2018

Голоса городские и сельские

Сравнительные итоги выборов губернатора...

Читать далее

Новости по теме

«Возмутил до глубины души»: Калягин вмешался в скандал с «Глобусом» 27.11.2018 «Это способ отвлечь внимание»: министр культуры высказался о скандале «Глобуса» 26.11.2018 Новосибирские врачи испытывают российское искусственное сердце 26.11.2018 «Рейдерский захват» театра «Глобус» объединил сотрудников 25.11.2018 Травникова позвали прокатиться в самом консервном автобусе 23.11.2018

Популярное

Image

Соседей насторожил нескончаемый плач ребёнка – на место выезжала ...

Image

В День матери сибирячка убила собственного сына

Image

Загадочные события в Новосибирске: водитель трамвая увёз пса в не...

Image

В Новосибирске назвали самый замусоренный район

Image

«Рейдерский захват» театра «Глобус» объединил сотрудников

Image

В новосибирском вузе начнут обучать игре в Dota 2 и Counter-Strik...

Image

Ураган выбил профлистом окно в Новосибирске

Image

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

Image

Ветры и снегопады ожидают новосибирцев в конце ноября

Image

Новосибирцы застряли на Речном вокзале по пути в Академгородок

Image

Недопустимый цвет: школьницу-«Мальвину» выгнали из бердской школы

Image

Мороз и солнце: капризы погоды ждут новосибирцев на выходных

Image

Новосибирский школьник взволновал завуча аниме-картинкой – сканда...