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Стали известны подробности нападения на воинский эшелон в Забайкалье

Рубрика: проиcшествия

28.08.2018 13:53

фото с сайта pixabay.com

В Забайкалье убили гражданского за попытку нападения на воинский эшелон – оказалось, что он был «смотрящим» по прозвищу Жданчик.

Попытка нападения на воинский эшелон произошла в ночь на 27 августа на железнодорожной станции Петровский Завод. 

Напавшие на воинский эшелон на станции Петровский Завод в Забайкалье имели связи с криминальным миром.

"Погибший по прозвищу Жданчик 1989 г. р. являлся "смотрящим" в районе, он отмечал с друзьями свой день рождения в кафе у вокзала. У компании произошёл конфликт с военными, которые зашли в магазин, после чего местные попытались прорваться к эшелону, из-за чего часовой открыл огонь", – сообщили Интерфаксу в единой дежурно-диспетчерской службе Петровск-Забайкальского района.

В результате инцидента именинник погиб. Также ещё один человек получил ранение.

Напомним, 28 августа стало известно, что применение оружия часовым воинского эшелона в Забайкалье соответствовало положениям Устава.

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сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

Обязательную для водителей установку знака «Шипы» могут отменить

сегодня 11:10 Авто 0 Коммент.

Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

сегодня 10:42 Общество 0 Коммент.

Неадекватную сибирячку сняли спасатели с Димитровского моста

сегодня 09:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские юные гимнастки показали класс соперницам

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Путешествия во времени и «чужие» ждут сибиряков на кинофестивале в «Победе»

сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

«Осьминог» на набережной угрожал здоровью новосибирцев

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

«Я люблю эту страну»: концерт IC3PEAK отменили в Новосибирске

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

вчера 12:12 Работа 0 Коммент.

Красноярец надругался над трупом убитой им девушки и нанёс на тело странные знаки

вчера 11:16 Хроника 0 Коммент.

Самые заснеженные дворы попросил назвать новосибирцев Локоть

вчера 11:07 Общество 0 Коммент.

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