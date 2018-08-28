Стали известны подробности нападения на воинский эшелон в Забайкалье

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Стали известны подробности нападения на воинский эшелон в ЗабайкальеРубрика: проиcшествия
28.08.2018 13:53
фото с сайта pixabay.com
В Забайкалье убили гражданского за попытку нападения на воинский эшелон – оказалось, что он был «смотрящим» по прозвищу Жданчик.
Попытка нападения на воинский эшелон произошла в ночь на 27 августа на железнодорожной станции Петровский Завод.
Напавшие на воинский эшелон на станции Петровский Завод в Забайкалье имели связи с криминальным миром.
"Погибший по прозвищу Жданчик 1989 г. р. являлся "смотрящим" в районе, он отмечал с друзьями свой день рождения в кафе у вокзала. У компании произошёл конфликт с военными, которые зашли в магазин, после чего местные попытались прорваться к эшелону, из-за чего часовой открыл огонь", – сообщили Интерфаксу в единой дежурно-диспетчерской службе Петровск-Забайкальского района.
В результате инцидента именинник погиб. Также ещё один человек получил ранение.
Напомним, 28 августа стало известно, что применение оружия часовым воинского эшелона в Забайкалье соответствовало положениям Устава.
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