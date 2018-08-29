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Старинное захоронение сподвижника знаменитого мореплавателя обнаружили в Сибири

Рубрика: общество

29.08.2018 07:45

фото с сайта ru.wikipedia.org

Исследователи обнаружили в Иркутске плиты конца XVIII века, которые являются памятниками археологии и архитектуры.

В Иркутске на Иерусалимской горе найдено захоронение сподвижника русского исследователя и мореплавателя Григория Шелихова, которое датируется приблизительно 1798 годом.

«Сейчас работы в самом начале, завершить их планируется через полтора месяца», — цитируют «Сибирские новости» технолога-реставратора научно-исследовательской проектной реставрационной фирмы "Традиция" Людмилу Антонову.

По её словам, на месте захоронения обнаружены две плиты: первая — это подлинное надгробие, вторая же принесена сюда: «когда и кем — пока не известно».

«Для Иркутска эта находка полезна тем, что это, скорей всего, cподвижник Шелихова. Исполнены надгробия из песчаника — природного камня Иркутска. Резьба на могильных камнях тоже не простая: она выполнена с изяществом, это говорит о том, что в Иркутске был высокий уровень технологической культуры», — добавила специалист.

Обнаруженные плиты являются памятниками археологии и архитектуры.

Напомним, учёные НГУ начали исследование Алайской долины, предположив, что она относится к одной из наиболее ранних стоянок людей.

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сегодня 07:03 Хроника 0 Коммент.

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