Владимир Путин прибыл в Новосибирск с рабочим визитом

фотография с сайта kremlin.ru

Президент России выступит на международном форуме и обсудит вопросы образования.

Владимир Путин прибыл в Новосибирск утром 28 августа. В столице Сибири глава государства посетит Международный форум «Технопром-2018», сообщается на официальном сайте Кремля.

«Глава государства выступит на пленарном заседании Международного форума «Технопром-2018», а также осмотрит ряд стендов на выставке технологического развития. Основная тема форума в этом году – содействие технологическому лидерству российской экономики на основе разработки и ускоренного внедрения наукоёмких «интеллектуальных» технологий в традиционных отраслях промышленности», – говорится в сообщении.

Часть программы президента будет посвящена вопросам образования. Так, Владимир Путин оценит подготовку учебных заведений Новосибирской области к первому сентября.

Президент также встретится с врио губернатора региона Андреем Травниковым.

Напомним, о визите Владимира Путина в Новосибирскую область сообщалось в начале августа.