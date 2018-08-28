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Владимир Путин прибыл в Новосибирск с рабочим визитом

Рубрика: политика

28.08.2018 10:24

фотография с сайта kremlin.ru

Президент России выступит на международном форуме и обсудит вопросы образования.

Владимир Путин прибыл в Новосибирск утром 28 августа. В столице Сибири глава государства посетит Международный форум «Технопром-2018», сообщается на официальном сайте Кремля.

«Глава государства выступит на пленарном заседании Международного форума «Технопром-2018», а также осмотрит ряд стендов на выставке технологического развития. Основная тема форума в этом году – содействие технологическому лидерству российской экономики на основе разработки и ускоренного внедрения наукоёмких «интеллектуальных» технологий в традиционных отраслях промышленности», – говорится в сообщении.

Часть программы президента будет посвящена вопросам образования. Так, Владимир Путин оценит подготовку учебных заведений Новосибирской области к первому сентября.

Президент также встретится с врио губернатора региона Андреем Травниковым.

Напомним, о визите Владимира Путина в Новосибирскую область сообщалось в начале августа.

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Лента новостей

Предложить новость

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сегодня 18:33 Культура 0 Коммент.

Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена

сегодня 17:10 Хроника 0 Коммент.

Мороз и гололедица воцарятся в Новосибирске в конце недели

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков

сегодня 15:34 Общество 0 Коммент.

Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

Обязательную для водителей установку знака «Шипы» могут отменить

сегодня 11:10 Авто 0 Коммент.

Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

сегодня 10:42 Общество 0 Коммент.

Неадекватную сибирячку сняли спасатели с Димитровского моста

сегодня 09:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские юные гимнастки показали класс соперницам

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Путешествия во времени и «чужие» ждут сибиряков на кинофестивале в «Победе»

сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

«Осьминог» на набережной угрожал здоровью новосибирцев

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

«Я люблю эту страну»: концерт IC3PEAK отменили в Новосибирске

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

вчера 12:12 Работа 0 Коммент.

Красноярец надругался над трупом убитой им девушки и нанёс на тело странные знаки

вчера 11:16 Хроника 0 Коммент.

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вчера 11:07 Общество 0 Коммент.

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