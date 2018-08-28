Владимир Путин прибыл в Новосибирск с рабочим визитом

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Владимир Путин прибыл в Новосибирск с рабочим визитомРубрика: политика
28.08.2018 10:24
фотография с сайта kremlin.ru
Президент России выступит на международном форуме и обсудит вопросы образования.
Владимир Путин прибыл в Новосибирск утром 28 августа. В столице Сибири глава государства посетит Международный форум «Технопром-2018», сообщается на официальном сайте Кремля.
«Глава государства выступит на пленарном заседании Международного форума «Технопром-2018», а также осмотрит ряд стендов на выставке технологического развития. Основная тема форума в этом году – содействие технологическому лидерству российской экономики на основе разработки и ускоренного внедрения наукоёмких «интеллектуальных» технологий в традиционных отраслях промышленности», – говорится в сообщении.
Часть программы президента будет посвящена вопросам образования. Так, Владимир Путин оценит подготовку учебных заведений Новосибирской области к первому сентября.
Президент также встретится с врио губернатора региона Андреем Травниковым.
Напомним, о визите Владимира Путина в Новосибирскую область сообщалось в начале августа.
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