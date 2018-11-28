Владимир Путин выступит с обращением по пенсионным изменениям

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Глава государства пообещал озвучить свою позицию по пенсионным изменениям 29 августа – выступление пройдёт в формате телеобращения.

О намерении выступить с заявлением по изменениям в пенсионном законодательстве Владимир Путин сообщил на совещании по социально-экономическим вопросам с членами правительства в Омске 28 августа, сообщает РИА Новости.

«Я в ближайшее время, может быть, прямо завтра, своё отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением», — цитирует издание президента.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, выступление пройдёт в формате телеобращения.

Напомним, 28 августа Владимир Путин побывал с визитом в Новосибирске.