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Владимир Путин выступит с обращением по пенсионным изменениям

Рубрика: политика

28.08.2018 17:28

фото с сайта kremlin.ru

Глава государства пообещал озвучить свою позицию по пенсионным изменениям 29 августа – выступление пройдёт в формате телеобращения.

О намерении выступить с заявлением по изменениям в пенсионном законодательстве Владимир Путин сообщил на совещании по социально-экономическим вопросам с членами правительства в Омске 28 августа, сообщает РИА Новости.

«Я в ближайшее время, может быть, прямо завтра, своё отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением», — цитирует издание президента.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, выступление пройдёт в формате телеобращения.

Напомним, 28 августа Владимир Путин побывал с визитом в Новосибирске.

Комментарии

Николай Батькович 29.08.2018 17:26
Начинается зомбирование! Люди не верьте вы этим мошенникам. Думайте сами своей головой
Niko Bellic 29.08.2018 17:55
К кому обращаться то? Уже весь мир знает, что адекватное население России против повышения пенсионного возраста!
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Лента новостей

Предложить новость

Директор «Глобуса» ответила на претензии министра культуры

вчера 18:33 Культура 0 Коммент.

Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена

вчера 17:10 Хроника 0 Коммент.

Мороз и гололедица воцарятся в Новосибирске в конце недели

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков

вчера 15:34 Общество 0 Коммент.

Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

вчера 12:42 Общество 0 Коммент.

Обязательную для водителей установку знака «Шипы» могут отменить

вчера 11:10 Авто 0 Коммент.

Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

вчера 10:42 Общество 0 Коммент.

Неадекватную сибирячку сняли спасатели с Димитровского моста

вчера 09:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские юные гимнастки показали класс соперницам

вчера 09:01 Общество 0 Коммент.

Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

вчера 08:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Путешествия во времени и «чужие» ждут сибиряков на кинофестивале в «Победе»

вчера 06:03 Афиша 0 Коммент.

«Осьминог» на набережной угрожал здоровью новосибирцев

28.11.2018 Общество 0 Коммент.

«Я люблю эту страну»: концерт IC3PEAK отменили в Новосибирске

28.11.2018 Общество 0 Коммент.

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

28.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

28.11.2018 Работа 0 Коммент.

Красноярец надругался над трупом убитой им девушки и нанёс на тело странные знаки

28.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Самые заснеженные дворы попросил назвать новосибирцев Локоть

28.11.2018 Общество 0 Коммент.

Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощь

28.11.2018 Хроника 0 Коммент.

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