За секс-шантаж в отношении коллеги кемеровчанин пойдёт под суд

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Житель Кемерова расклеил откровенные фотографии бывшей пассии на стенах её дома за то, что она не хотела заниматься с ним сексом.

Следственный комитет по Кемеровской области завершил расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется по статье «Понуждение лица к половому сношению или совершению иных действий сексуального характера путём шантажа».

По версии следствия, в 2017 году, спустя семь лет отношений, 40-летняя коллега решила прекратить интимные отношения с обвиняемым. Однако тот был не согласен и особо не думал о чувствах возлюбленной. Кемеровчанин начал угрожать женщине, что если она перестанет заниматься с ним сексом, то он распространит её интимные фото.

«Тем самым обвиняемый вынудил потерпевшую продолжить близкое общение с ним. Таким образом, ещё несколько месяцев мужчина шантажировал женщину, а в апреле текущего года он осуществил свои угрозы и распространил интимные фотографии партнёрши, расклеив их на стенах дома, где она проживает», – сообщила пресс-служба регионального следкома.

После случившегося женщина обратилась в полицию. Мужчина полностью признал вину.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – отметили в ведомстве.

Напомним, в 2017 году красноярскому студенту суд назначил штраф в восемь тысяч рублей за опубликованные интимные фото подруги.