Живодёры перетянули собаке пасть проволокой в Красноярске

фото из группы ""ЛапУшки" - помощь животным, г. Красноярск" в соцсети "ВКонтакте"

В Красноярске люди нашли пса с опухшей мордой от проволоки, которой обвязали пасть, – теперь животному нужна срочная помощь.

Замученную собаку нашли в районе дома отдыха «Дружба», у берега Енисея. Судя по болтающемуся ошейнику, у животного есть хозяин: правда, насколько он хороший и добрый, остаётся под вопросом.

На морде животного большая рана от перетягивания проволокой. Пасть уже опухла. Также есть вероятность, что проволока всё ещё в ране и просто вросла.

О найденной собаке рассказали в группе помощи животным «ЛапУшки» в соцсети «ВКонтакте». Точно неизвестно, сама ли собака запуталась в проволоке или кто-то над ней поиздевался. Но большинство людей склонны ко второй версии – в 2017 году уже был аналогичный случай.

«В прошлом году в Красноярске двух собак находили с проволокой на морде, и уже вросшей», – рассказала в комментариях местная жительница.

Женщина отметила, что тогда животных удалось спасти благодаря своевременной операции.

Эту собаку тоже можно и нужно спасти. Для этого ей срочно нужны куратор и медицинская помощь. По вопросам просят обращаться к Елене Белобородовой.

Напомним, в Новосибирске принцесса енота с катарактой нуждается в помощи.