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Живодёры перетянули собаке пасть проволокой в Красноярске

Рубрика: общество

28.08.2018 11:59

фото из группы ""ЛапУшки" - помощь животным, г. Красноярск" в соцсети "ВКонтакте"

В Красноярске люди нашли пса с опухшей мордой от проволоки, которой обвязали пасть, – теперь животному нужна срочная помощь.

Замученную собаку нашли в районе дома отдыха «Дружба», у берега Енисея. Судя по болтающемуся ошейнику, у животного есть хозяин: правда, насколько он хороший и добрый, остаётся под вопросом.

На морде животного большая рана от перетягивания проволокой. Пасть уже опухла. Также есть вероятность, что проволока всё ещё в ране и просто вросла. 

О найденной собаке рассказали в группе помощи животным «ЛапУшки» в соцсети «ВКонтакте». Точно неизвестно, сама ли собака запуталась в проволоке или кто-то над ней поиздевался. Но большинство людей склонны ко второй версии – в 2017 году уже был аналогичный случай.

«В прошлом году в Красноярске двух собак находили с проволокой на морде, и уже вросшей», – рассказала в комментариях местная жительница.

Женщина отметила, что тогда животных удалось спасти благодаря своевременной операции.

Эту собаку тоже можно и нужно спасти. Для этого ей срочно нужны куратор и медицинская помощь. По вопросам просят обращаться к Елене Белобородовой.

Напомним, в Новосибирске принцесса енота с катарактой нуждается в помощи.

Комментарии

Светлана 29.08.2018 01:35
Добрый день ! Уточните пож-ста что с собакой ? в каком она состоянии сейчас . Спасибо.
Николай 29.08.2018 18:00
Светлана, собаке сейчас собирают средства же!
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сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:48 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Путешествия во времени и «чужие» ждут сибиряков на кинофестивале в «Победе»

сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

«Осьминог» на набережной угрожал здоровью новосибирцев

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

«Я люблю эту страну»: концерт IC3PEAK отменили в Новосибирске

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

вчера 12:12 Работа 0 Коммент.

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вчера 11:16 Хроника 0 Коммент.

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