Живодёры перетянули собаке пасть проволокой в Красноярске

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Живодёры перетянули собаке пасть проволокой в КрасноярскеРубрика: общество
28.08.2018 11:59
фото из группы ""ЛапУшки" - помощь животным, г. Красноярск" в соцсети "ВКонтакте"
В Красноярске люди нашли пса с опухшей мордой от проволоки, которой обвязали пасть, – теперь животному нужна срочная помощь.
Замученную собаку нашли в районе дома отдыха «Дружба», у берега Енисея. Судя по болтающемуся ошейнику, у животного есть хозяин: правда, насколько он хороший и добрый, остаётся под вопросом.
На морде животного большая рана от перетягивания проволокой. Пасть уже опухла. Также есть вероятность, что проволока всё ещё в ране и просто вросла.
О найденной собаке рассказали в группе помощи животным «ЛапУшки» в соцсети «ВКонтакте». Точно неизвестно, сама ли собака запуталась в проволоке или кто-то над ней поиздевался. Но большинство людей склонны ко второй версии – в 2017 году уже был аналогичный случай.
«В прошлом году в Красноярске двух собак находили с проволокой на морде, и уже вросшей», – рассказала в комментариях местная жительница.
Женщина отметила, что тогда животных удалось спасти благодаря своевременной операции.
Эту собаку тоже можно и нужно спасти. Для этого ей срочно нужны куратор и медицинская помощь. По вопросам просят обращаться к Елене Белобородовой.
Напомним, в Новосибирске принцесса енота с катарактой нуждается в помощи.
Комментарии
Добрый день ! Уточните пож-ста что с собакой ? в каком она состоянии сейчас . Спасибо.
Светлана, собаке сейчас собирают средства же!
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