Алтайский край вошёл в пятёрку регионов с острой нехваткой лекарств

3 балла
-17
66.53 75.75
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске выступит австрийский квартет кларнетистов

сегодня 16:06 Афиша 0 Коммент.

Школьник случайно застрелил студента из ружья в Хакасии

сегодня 16:01 Хроника 0 Коммент.

20 тонн икры и красной рыбы задержали в Новосибирской области

сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Без «Шипов», но с европротоколом: какие изменения в правилах дорожного движения вступили в силу

сегодня 11:59 Авто 0 Коммент.

Убийц из новосибирского бара «Соловей» нашёл в Москве Интерпол

сегодня 10:14 Хроника 0 Коммент.

Только 16 % новосибирцев поддерживают искусство татуировки

сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Идеи детских костюмов или как одеть ребёнка на Новый год

сегодня 08:04 Woman 0 Коммент.

Убийство в «Ухе и медведе»: дело передано в суд

сегодня 07:03 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские власти обвинили автомобилистов в снежных завалах

сегодня 06:01 Общество 3 Коммент.

Директор «Глобуса» ответила на претензии министра культуры

вчера 18:33 Культура 0 Коммент.

Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена

вчера 17:10 Хроника 0 Коммент.

Мороз и гололедица воцарятся в Новосибирске в конце недели

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

«Сибирская Дейнерис» хранит себя для арабского шейха и хочет на ТНТ

вчера 16:21 Woman 0 Коммент.

Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков

вчера 15:34 Общество 0 Коммент.

Уникальное фитнес-кафе с тортиками для похудения и личным диетологом появится в Новосибирске

вчера 15:30 Woman 0 Коммент.

Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

вчера 12:42 Общество 0 Коммент.

Синеволосую бердчанку не пустили на уроки – за дело взялась прокуратура

вчера 12:02 Общество 2 Коммент.

Обязательную для водителей установку знака «Шипы» могут отменить

вчера 11:10 Авто 0 Коммент.

Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

вчера 10:42 Общество 0 Коммент.

Алтайский край вошёл в пятёрку регионов с острой нехваткой лекарств

Рубрика: общество

29.08.2018 10:58

фото с сайта pixabay.com

Одним из регионов, где чаще всего жалуются на перебои с медикаментами, стал Алтайский край.

Алтайский край вышел на четвёртое место по количеству жалоб на 100 тысяч населения на проблемы с обеспечением лекарствами, рассказал изданию «Политсибру» руководитель Росздравнадзора по Алтайскому краю Владимир Трешутин.

По словам Трешутина, сибирский регион уступил Московской и Калининградской областям, а также Москве.

За последний год количество таких жалоб возросло в 2,4 раза. По мнению специалиста, это результат отсутствия налаженной связи между аптеками и больницами.

«Фельдшер выписывает лекарство и заранее видит, есть ли оно в прикреплённой к медорганизации аптеке. Должны проверять, есть ли лекарство на базе, налажена ли его поставка на будущее с логистической компанией. У нас в крае такой системы нет», – цитирует «Политсибру» Владимира Трешутина.

Специалист также отметил, что за два года Алтайский край опустился с 20 на 45 место в рейтинге по системе обеспечения доступности и качества медицины.

Напомним, в январе ФАС потребовала от службы по тарифам Забайкалья снизить цены на лекарства.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске выступит австрийский квартет кларнетистов

сегодня 16:06 Афиша 0 Коммент.

Школьник случайно застрелил студента из ружья в Хакасии

сегодня 16:01 Хроника 0 Коммент.

20 тонн икры и красной рыбы задержали в Новосибирской области

сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Без «Шипов», но с европротоколом: какие изменения в правилах дорожного движения вступили в силу

сегодня 11:59 Авто 0 Коммент.

Убийц из новосибирского бара «Соловей» нашёл в Москве Интерпол

сегодня 10:14 Хроника 0 Коммент.

Только 16 % новосибирцев поддерживают искусство татуировки

сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Идеи детских костюмов или как одеть ребёнка на Новый год

сегодня 08:04 Woman 0 Коммент.

Убийство в «Ухе и медведе»: дело передано в суд

сегодня 07:03 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские власти обвинили автомобилистов в снежных завалах

сегодня 06:01 Общество 3 Коммент.

Директор «Глобуса» ответила на претензии министра культуры

вчера 18:33 Культура 0 Коммент.

Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена

вчера 17:10 Хроника 0 Коммент.

Мороз и гололедица воцарятся в Новосибирске в конце недели

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

«Сибирская Дейнерис» хранит себя для арабского шейха и хочет на ТНТ

вчера 16:21 Woman 0 Коммент.

Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков

вчера 15:34 Общество 0 Коммент.

Уникальное фитнес-кафе с тортиками для похудения и личным диетологом появится в Новосибирске

вчера 15:30 Woman 0 Коммент.

Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

вчера 12:42 Общество 0 Коммент.

Синеволосую бердчанку не пустили на уроки – за дело взялась прокуратура

вчера 12:02 Общество 2 Коммент.

Обязательную для водителей установку знака «Шипы» могут отменить

вчера 11:10 Авто 0 Коммент.

Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

вчера 10:42 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
20.11.2018

Помощь без преград

Когда шлагбаумные погромы спешащими на вызов медиками сч...

Читать далее
Image
29.10.2018

Медицина Южной Кореи: высокие технологии и квалифицированные врачи

За лечением — в Южную Корею: как выбрать ...

Читать далее
Image
11.10.2018

Здоровый драйвер роста

В Новосибирской области создадут кластер электро...

Читать далее
Image
10.10.2018

Место для Новосибирска

Парадокс популярных рейтингов, в которых успел з...

Читать далее
Image
19.09.2018

Третья — лишняя?

Как живут в Новосибирске люди, у которых в одну из пар хромо...

Читать далее
Image
29.06.2018

Успешный период

В национальном рейтинге губернаторов Андрей Травников поднялс...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирцам определили место в рейтинге трезвости 27.11.2018 Витаминами и редкими лекарствами предлагают закупиться сибирякам на «Чёрной пятнице» 23.11.2018 Омские врачи борются за жизнь малышки, отравившейся таблетками от рака 22.11.2018 Сэйвы игроков «Сибири» вошли в топ хоккейных «моментов недели» 21.11.2018 Биопротез из вены быка сделали в клинике Мешалкина 20.11.2018

Популярное

Image

Соседей насторожил нескончаемый плач ребёнка – на место выезжала ...

Image

Тела замёрзших сестёр нашли в пустом доме – омское следствие выяс...

Image

В День матери сибирячка убила собственного сына

Image

Загадочные события в Новосибирске: водитель трамвая увёз пса в не...

Image

Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

Image

В Новосибирске назвали самый замусоренный район

Image

«Рейдерский захват» театра «Глобус» объединил сотрудников

Image

В новосибирском вузе начнут обучать игре в Dota 2 и Counter-Strik...

Image

Ураган выбил профлистом окно в Новосибирске

Image

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

Image

Ветры и снегопады ожидают новосибирцев в конце ноября

Image

Недопустимый цвет: школьницу-«Мальвину» выгнали из бердской школы

Image

Мороз и солнце: капризы погоды ждут новосибирцев на выходных