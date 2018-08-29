Алтайский край вошёл в пятёрку регионов с острой нехваткой лекарств

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Алтайский край вошёл в пятёрку регионов с острой нехваткой лекарствРубрика: общество
29.08.2018 10:58
фото с сайта pixabay.com
Одним из регионов, где чаще всего жалуются на перебои с медикаментами, стал Алтайский край.
Алтайский край вышел на четвёртое место по количеству жалоб на 100 тысяч населения на проблемы с обеспечением лекарствами, рассказал изданию «Политсибру» руководитель Росздравнадзора по Алтайскому краю Владимир Трешутин.
По словам Трешутина, сибирский регион уступил Московской и Калининградской областям, а также Москве.
За последний год количество таких жалоб возросло в 2,4 раза. По мнению специалиста, это результат отсутствия налаженной связи между аптеками и больницами.
«Фельдшер выписывает лекарство и заранее видит, есть ли оно в прикреплённой к медорганизации аптеке. Должны проверять, есть ли лекарство на базе, налажена ли его поставка на будущее с логистической компанией. У нас в крае такой системы нет», – цитирует «Политсибру» Владимира Трешутина.
Специалист также отметил, что за два года Алтайский край опустился с 20 на 45 место в рейтинге по системе обеспечения доступности и качества медицины.
Напомним, в январе ФАС потребовала от службы по тарифам Забайкалья снизить цены на лекарства.
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