Две женщины погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области

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Две женщины погибли в ДТП на трассе в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
29.08.2018 10:59
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирской области пожилой водитель не справился с управлением и столкнулся с грузовиком – погибли обе пассажирки легковушки.
Инцидент произошёл 28 августа в 23:15 на 1069-м километре трассы Омск – Новосибирск. 60-летний житель Чанов за рулём автомобиля ВАЗ-21101 выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Scania под управлением 48-летнего жителя Новгородской области.
В результате ДТП погибли на месте происшествия две пассажирки ВАЗа: 64-летняя и 70-летняя жительницы Чанов. Водителя отечественной легковушки с многочисленными повреждениями доставили в медицинское учреждение.
«По факту дорожно-транспортного происшествия в данный момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сообщила пресс-служба МВД по Новосибирской области.
Напомним, 28 августа стало известно, что пожилой пешеход попал под две машины и погиб в Новосибирске.
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Лента новостей
Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков
Синеволосую бердчанку не пустили на уроки – за дело взялась прокуратура
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