«Это неправильно»: Путин высказался о пенсионной реформе

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Президент России предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а не до 63, а для мужчин – до 65 лет.

29 августа президент России Владимир Путин высказал свои предложения по поводу изменений в законопроекте пенсионной системы. Изначально предлагалось увеличить пенсионный возраст для женщин на восемь лет, а для мужчин на пять.

"Так не пойдёт, конечно. Это неправильно. <…> Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках", – заявил президент.

По мнению Владимира Путина, пенсионный возраст для женщин нельзя повышать больше, чем для мужчин. Так что он предложил повысить его не на восемь лет, а на пять.

Также президент предложил уменьшить стаж для досрочного выхода на пенсию на три года. Таким образом, для женщин – 37, а для мужчин – 42.

"У тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учётом заработанного стажа", – отметил Владимир Путин.

Глава государства заявил, что повышение пенсионного возраста не коснётся работников вредных производств. Льготы сохранят для шахтёров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев и ряда других категорий. А также для коренных малочисленных народов Севера", – сказал президент.

Также президент предложил с 1 января 2019 года начать выплаты 25 % надбавки к фиксированной страховой пенсии для неработающих сельских пенсионеров, имеющих более 30 лет стажа в сельском хозяйстве.

Напомним, 28 августа стало известно, что Владимир Путин выступит с обращением по пенсионным изменениям.