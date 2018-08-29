«Это неправильно»: Путин высказался о пенсионной реформе

3 балла
-17
66.53 75.75
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске выступит австрийский квартет кларнетистов

сегодня 16:06 Афиша 0 Коммент.

Школьник случайно застрелил студента из ружья в Хакасии

сегодня 16:01 Хроника 0 Коммент.

20 тонн икры и красной рыбы задержали в Новосибирской области

сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Без «Шипов», но с европротоколом: какие изменения в правилах дорожного движения вступили в силу

сегодня 11:59 Авто 0 Коммент.

Убийц из новосибирского бара «Соловей» нашёл в Москве Интерпол

сегодня 10:14 Хроника 0 Коммент.

Только 16 % новосибирцев поддерживают искусство татуировки

сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Идеи детских костюмов или как одеть ребёнка на Новый год

сегодня 08:04 Woman 0 Коммент.

Убийство в «Ухе и медведе»: дело передано в суд

сегодня 07:03 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские власти обвинили автомобилистов в снежных завалах

сегодня 06:01 Общество 3 Коммент.

Директор «Глобуса» ответила на претензии министра культуры

вчера 18:33 Культура 0 Коммент.

Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена

вчера 17:10 Хроника 0 Коммент.

Мороз и гололедица воцарятся в Новосибирске в конце недели

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

«Сибирская Дейнерис» хранит себя для арабского шейха и хочет на ТНТ

вчера 16:21 Woman 0 Коммент.

Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков

вчера 15:34 Общество 0 Коммент.

Уникальное фитнес-кафе с тортиками для похудения и личным диетологом появится в Новосибирске

вчера 15:30 Woman 0 Коммент.

Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

вчера 12:42 Общество 0 Коммент.

Синеволосую бердчанку не пустили на уроки – за дело взялась прокуратура

вчера 12:02 Общество 2 Коммент.

Обязательную для водителей установку знака «Шипы» могут отменить

вчера 11:10 Авто 0 Коммент.

Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

вчера 10:42 Общество 0 Коммент.

«Это неправильно»: Путин высказался о пенсионной реформе

Рубрика: общество

29.08.2018 17:35

фото с сайта kremlin.ru

Президент России предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а не до 63, а для мужчин – до 65 лет.

29 августа президент России Владимир Путин высказал свои предложения по поводу изменений в законопроекте пенсионной системы. Изначально предлагалось увеличить пенсионный возраст для женщин на восемь лет, а для мужчин на пять.

"Так не пойдёт, конечно. Это неправильно. <…> Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках", – заявил президент.

По мнению Владимира Путина, пенсионный возраст для женщин нельзя повышать больше, чем для мужчин. Так что он предложил повысить его не на восемь лет, а на пять.
Также президент предложил уменьшить стаж для досрочного выхода на пенсию на три года. Таким образом, для женщин – 37, а для мужчин – 42.

"У тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учётом заработанного стажа", – отметил Владимир Путин.

Глава государства заявил, что повышение пенсионного возраста не коснётся работников вредных производств. Льготы сохранят для шахтёров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев и ряда других категорий. А также для коренных малочисленных народов Севера", – сказал президент.

Также президент предложил с 1 января 2019 года начать выплаты 25 % надбавки к фиксированной страховой пенсии для неработающих сельских пенсионеров, имеющих более 30 лет стажа в сельском хозяйстве.

Напомним, 28 августа стало известно, что Владимир Путин выступит с обращением по пенсионным изменениям.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске выступит австрийский квартет кларнетистов

сегодня 16:06 Афиша 0 Коммент.

Школьник случайно застрелил студента из ружья в Хакасии

сегодня 16:01 Хроника 0 Коммент.

20 тонн икры и красной рыбы задержали в Новосибирской области

сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Без «Шипов», но с европротоколом: какие изменения в правилах дорожного движения вступили в силу

сегодня 11:59 Авто 0 Коммент.

Убийц из новосибирского бара «Соловей» нашёл в Москве Интерпол

сегодня 10:14 Хроника 0 Коммент.

Только 16 % новосибирцев поддерживают искусство татуировки

сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Идеи детских костюмов или как одеть ребёнка на Новый год

сегодня 08:04 Woman 0 Коммент.

Убийство в «Ухе и медведе»: дело передано в суд

сегодня 07:03 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские власти обвинили автомобилистов в снежных завалах

сегодня 06:01 Общество 3 Коммент.

Директор «Глобуса» ответила на претензии министра культуры

вчера 18:33 Культура 0 Коммент.

Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена

вчера 17:10 Хроника 0 Коммент.

Мороз и гололедица воцарятся в Новосибирске в конце недели

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

«Сибирская Дейнерис» хранит себя для арабского шейха и хочет на ТНТ

вчера 16:21 Woman 0 Коммент.

Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков

вчера 15:34 Общество 0 Коммент.

Уникальное фитнес-кафе с тортиками для похудения и личным диетологом появится в Новосибирске

вчера 15:30 Woman 0 Коммент.

Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

вчера 12:42 Общество 0 Коммент.

Синеволосую бердчанку не пустили на уроки – за дело взялась прокуратура

вчера 12:02 Общество 2 Коммент.

Обязательную для водителей установку знака «Шипы» могут отменить

вчера 11:10 Авто 0 Коммент.

Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

вчера 10:42 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
12.11.2018

Серпом по Байкалу

Как нам, сибирякам, относиться к тому, что Забайкалье и Бу...

Читать далее
Image
28.09.2018

Время важных решений

Насколько подорожает проезд и сохранят ли льготы для...

Читать далее
Image
29.08.2018

Технологический прорыв

Президент России Владимир Путин принял участие ...

Читать далее
Image
27.09.2017

Отставка Толоконского: как это было

Об утечках информации, отрицании и признании

Читать далее
Image
14.08.2017

Хрен в сумку

О борьбе бабушек за места и ящики, мировоззрении и, конечно, Путине...

Читать далее
Image
30.11.2015

Мыло с запахом хрустящего рубля

Самые безумные идеи кемеровского...

Читать далее

Новости по теме

Хакасия предпочла коммуниста: Коновалов победил на выборах главы республики 12.11.2018 Суперсибиряк и уходящая вдаль Бурятия — Итоги недели Сиб.фм 11.11.2018 Новый «ДеДский сад» с курсами информатики открыли в Новосибирске 09.11.2018 Источник назвал имя нового прокурора Новосибирской области 08.11.2018 Путин уволил прокурора Новосибирской области 07.11.2018

Популярное

Image

Соседей насторожил нескончаемый плач ребёнка – на место выезжала ...

Image

Тела замёрзших сестёр нашли в пустом доме – омское следствие выяс...

Image

В День матери сибирячка убила собственного сына

Image

Загадочные события в Новосибирске: водитель трамвая увёз пса в не...

Image

Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

Image

В Новосибирске назвали самый замусоренный район

Image

«Рейдерский захват» театра «Глобус» объединил сотрудников

Image

В новосибирском вузе начнут обучать игре в Dota 2 и Counter-Strik...

Image

Ураган выбил профлистом окно в Новосибирске

Image

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

Image

Ветры и снегопады ожидают новосибирцев в конце ноября

Image

Недопустимый цвет: школьницу-«Мальвину» выгнали из бердской школы

Image

Мороз и солнце: капризы погоды ждут новосибирцев на выходных