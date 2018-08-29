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Фальшивые деньги: в Новосибирской области изъяли 170 купюр

Рубрика: экономика

29.08.2018 12:34

фото с сайта pixabay.com

В Центробанке обнародовали данные о выявлении поддельных купюр в Новосибирской области за первое полугодие 2018 года.

За первые шесть месяцев 2018 года в регионе выявили 170 фальшивых купюр. Для сравнения – за аналогичный период 2017 года было обнаружено 140 подделок. Статистика говорит о том, что банкноты номиналом 2000 и 200 рублей подделывают редко. Самая «любимая» купюра фальшифомонетчиков – 5000.

Увеличение числа выявленных подделок эксперты Центробанка объясняют в первую очередь тем, что люди стали внимательнее относиться к своим деньгам. Как правило, если у человека возникает подозрение, он обращается в ближайший коммерческий банк.

Бывают случаи, когда сотрудники кредитных организаций не могут с уверенностью сказать, поддельная или подлинная купюра перед ними. Тогда её отправляют на экспертизу в сибирское главное управление Банка России. Если устанавливается, что банкнота подлинная, сдавшему её физлицу на счёт переводят эквивалентную сумму. Если подделка, то материалы передают в правоохранительные органы.

В профильных подразделениях Центробанка считают, что население должно внимательно относиться к деньгам, знать способы проверки их подлинности.

«Чтобы себя обезопасить, необходимо проверять не менее трёх-четырёх защитных признаков: водяной знак, защитную нить, эффект движения, цветопеременный эффект. Эти моменты присутствуют на всех банкнотах», – рассказала эксперт по исследованию денежных знаков сибирского главного управления Банка России Наталья Никитина.

Считается, что фальшивомонетчики активизируются, когда в наличное денежное обращение вводятся новые банкноты. На практике, говорят эксперты, это подтверждается не всегда. В октябре 2017 года в оборот были выпущены банкноты номиналом 2000 и 200 рублей. В Новосибирск они поступили в начале 2018 года. Вплоть до сегодняшнего дня ни одного случая их подделки не выявлено.

В целом по стране их выявили не более 20 штук. Последний случай зафиксирован на этой неделе в Благовещенске. Отмечается, что все обнаруженные фальшивые новые банкноты были низкого качества. Их напечатали на обычном струйном принтере.

Напомним, известная транспортная компания хотела заработать на продаже контрафактной брендовой одежды в Омске, в июле транспортная прокуратура обнаружила джинсы и футболки с лейблом компании Levi Strauss & Co.

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