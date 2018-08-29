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«Искалеченный» колобус показался посетителям Новосибирского зоопарка

Рубрика: общество

29.08.2018 12:33

Фото предоставлены Еленой Черненко

В семействе восточных колобусов, которые относятся отряду мартышек, прибавление — на свет появился малыш, который вышел к посетителям Новосибирского зоопарка 27 августа.

«В объектив он мне попался 27 августа — в день рождения зоопарка, когда пришла на оглашение результатов фотоконкурса. В семье колобусов этот был самым крохотным, но уже пытался убежать от мамы и даже карабкаться по деревьям, но быстро возвращался обратно. Колобусы постоянно перемещаются, туда-сюда бегают», — рассказала фотограф Елена Черненко.

Этот вид мартышек широко распространён в экваториальной части Африки. Населяют как листопадные, так и вечнозелёные леса, саванные лесные массивы и горные леса.

Питаются преимущественно листьями, дополнением к рациону служат фрукты, а также кора деревьев, цветы, водные растения, ростки и почки, беспозвоночные животные. Состав рациона варьируется в зависимости от места обитания и времени года.

 «Важной отличительной особенностью этих приматов является сложное строение желудка, похожее на строение желудка у жвачных животных. Поэтому колобусы листоядны. Их нельзя кормить другими кормами. Каждый день мы даём им не менее пяти видов листьев. В их рационе есть листья ивы, рябины, тальника, малины и многие другие. На зиму листья для них мы замораживаем», — сообщила руководитель информационно-методического отдела Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова.

Восточный колобус, или гвереца, обнаружен немецким натуралистом Эдуардом Рюппелем во время поездки в Абиссинию между 1830 и 1834 годом.

«Колобус» в переводе с греческого означает «искалеченный», это название он получил в связи с отсутствием большого пальца кисти.

Кроме того, восточные колобусы известны своим роскошным мехом: шелковистый чёрный с длинной белой опушкой по бокам. Также его отличает очень пушистый белый хвост. Таким «одеянием» не может похвастаться больше ни один примат. Малыши колобусов рождаются на свет белыми и остаются такими в течение месяца, после чего темнеют.

Напомним, в августе в Новосибирском зоопарке появились необычные  приматы — животные благородных цветов прибыли из Москвы и Чехии.

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