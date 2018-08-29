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Крупный новосибирский вуз лишился аккредитации

Рубрика: общество

29.08.2018 11:19

фото с сайта safbd.ru

Студенты Сибирской академии финансов и банковского дела накануне учебного года узнали, что их вуз лишился аккредитации; в учреждении же заверяют, что работа по переводу учащихся уже началась.

Сибирскую академию финансов и банковского дела лишили аккредитации по программам высшего образования. Таким образом, более тысячи студентов частного вуза вынуждены переводиться из академии в другие учреждения с аккредитацией.

«Ситуация в российском образовании такова, что надзорные органы пытаются сократить количество вузов — неважно, государственных или нет», — объяснила происходящее проректор по учебно-методической работе САФБД Надежда Кулагина.

По её словам, сейчас в академии ведётся работа над переводом студентов в аккредитованные вузы в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 957 «на тех же условиях». Это значит, что учащиеся попадут на тот же курс и то же направление, а также по аналогичной стоимости обучения, которую они выплачивали в САФБД.

«Наши студенты знают о ситуации, все оповещены. Есть максимальный срок, по закону это три месяца, в течение которых они могут перевестись. В справках при переводе мы укажем весь тот объём учебных часов, которые они получили у нас. Поэтому всё идёт в штатном режиме со стороны образовательного процесса. А по восстановлению аккредитации мы будем работать однозначно», — добавила проректор.

Надежда Кулагина считает, что академия имеет свою историю, а потому её «не так просто уничтожить».

Напомним, что в конце июня аккредитации по нескольким направлениям лишился НГАУ — министерство образования НСО пообещало взять под контроль ситуацию с переводом студентов.

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