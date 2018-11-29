«Могу помочь»: приложение для помощи в экстренных ситуациях создали новосибирцы

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Can Help, созданное новосибирской компанией, позволяет находить пропавших родственников, оказывать помощь инвалидам и автолюбителям.

На форуме «Технопром-2018» новосибирская компания «Азимут» представила мобильное приложение Can Help, благодаря которому возможно помогать людям в экстренных и трудных ситуациях. Более подробно о платформе рассказал ТАСС пресс-секретарь президента компании Анатолий Казанский.

"В основе приложения взаимопомощь и взаимовыручка. Мы проводили большую аналитику ещё на стадии разработки – люди готовы и хотят помогать, но не знают, где и когда нужна помощь. Мы иногда идём и не знаем, что через один дом, в соседнем дворе человеку требуется помощь, хотя могли бы помочь. Это приложение позволяет знать, кому нужна помощь, и вовремя её попросить", – отметил он.

В Can Help всего две основные опции – "Могу помочь" и "Можешь помочь?". Приложение может искать людей по фотографии через нейронные сети.

"К примеру, у меня есть пожилая мама, она не пользуется смартфоном, но я её дома сфотографировал, зарегистрировал в приложении и добавил в свою семью. Не дай бог с ней что-то случится – упадёт, потеряет сознание, престарелые люди даже память теряют, – вы её увидите и можете просто сфотографировать, отправить снимок в приложение с голосовым сообщением – это сообщение летит сразу всем родственникам с настроенным оповещением и при необходимости в службы 01, 02, 03", – объяснил Анатолий Казанский.

Напомним, в июле запустили новое приложение от МЧС.















