«Могу помочь»: приложение для помощи в экстренных ситуациях создали новосибирцы

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«Могу помочь»: приложение для помощи в экстренных ситуациях создали новосибирцыРубрика: общество
29.08.2018 17:46
фото с сайта pixabay.com
Can Help, созданное новосибирской компанией, позволяет находить пропавших родственников, оказывать помощь инвалидам и автолюбителям.
На форуме «Технопром-2018» новосибирская компания «Азимут» представила мобильное приложение Can Help, благодаря которому возможно помогать людям в экстренных и трудных ситуациях. Более подробно о платформе рассказал ТАСС пресс-секретарь президента компании Анатолий Казанский.
"В основе приложения взаимопомощь и взаимовыручка. Мы проводили большую аналитику ещё на стадии разработки – люди готовы и хотят помогать, но не знают, где и когда нужна помощь. Мы иногда идём и не знаем, что через один дом, в соседнем дворе человеку требуется помощь, хотя могли бы помочь. Это приложение позволяет знать, кому нужна помощь, и вовремя её попросить", – отметил он.
В Can Help всего две основные опции – "Могу помочь" и "Можешь помочь?". Приложение может искать людей по фотографии через нейронные сети.
"К примеру, у меня есть пожилая мама, она не пользуется смартфоном, но я её дома сфотографировал, зарегистрировал в приложении и добавил в свою семью. Не дай бог с ней что-то случится – упадёт, потеряет сознание, престарелые люди даже память теряют, – вы её увидите и можете просто сфотографировать, отправить снимок в приложение с голосовым сообщением – это сообщение летит сразу всем родственникам с настроенным оповещением и при необходимости в службы 01, 02, 03", – объяснил Анатолий Казанский.
Напомним, в июле запустили новое приложение от МЧС.
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