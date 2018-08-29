Назван самый «танцевальный» город Сибири

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Назван самый «танцевальный» город СибириРубрика: культура
29.08.2018 10:58
фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
В танцевальной гонке перед телешоу «Танцы» участвовали сибирские города – названы самые активные.
Второе место в гонке, предшествующей шоу «Танцы» на канале ТНТ, занял Иркутск – его жители непрерывно двигались 15 часов 37 минут, сообщает пресс-служба телеканала. По условиям состязания – продержаться на сцене нужно было как можно дольше.
«Соревнование подразумевало беспрерывность действа, как при фиксации рекордов Гиннесса. Чем дольше площадка находилась без двигающихся под музыку людей, тем меньше танцевального времени было засчитано. Танцоры передавали эстафету друг другу», – рассказали в новосибирской пресс-службе ТНТ.
Всего в гонке участвовал 21 город. Обогнали иркутян жители Санкт-Петербурга – они протанцевали 15 часов 50 минут. Третье место досталось жителям Волгограда с результатом 14 часов 12 минут. На четвёртом месте оказался ещё один сибирский город – Красноярск.
Кроме того, в состязании участвовали жители Барнаула – они заняли 14 место, а также новосибирцы, томичи и кемеровчане – они оказались на 19, 20 и 21 месте соответственно.
Напомним, в январе новосибирская звезда шоу "Танцы" снялась в провокационном групповом клипе.
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