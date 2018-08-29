«Не репость!»: необычные плакаты расклеили по Новосибирску

Лента новостейПредложить новость
Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков
Синеволосую бердчанку не пустили на уроки – за дело взялась прокуратура
«Не репость!»: необычные плакаты расклеили по НовосибирскуРубрика: общество
29.08.2018 13:38
фотографии Александры Перевозчиковой
В центре Новосибирска появились плакаты, призывающие быть осторожнее в соцсетях, дабы не попасть под уголовное преследование.
Корреспондент Сиб.фм заметил небольшие плакаты, которые расклеил неизвестный. Они являются своеобразной калькой известного советского «Не болтай!».
В связи с актуальной темой современной России – уголовные дела за репосты в соцсетях, подпись заменили на «Не репость!».
Плакаты были замечены в двух местах в Первомайском сквере, а также на улице Урицкого.
Напомним, в августе стало известно, что «ВКонтакте» проведёт реформу в защиту пользователей от уголовных дел.
Комментарии
Лента новостей
Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков
Синеволосую бердчанку не пустили на уроки – за дело взялась прокуратура
Статьи по теме
Ну и кто здесь папочка?
Спикеры конференции «Груша» в Новосибирске о том,...
Новости по теме
Популярное