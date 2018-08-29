«Не репость!»: необычные плакаты расклеили по Новосибирску

фотографии Александры Перевозчиковой

В центре Новосибирска появились плакаты, призывающие быть осторожнее в соцсетях, дабы не попасть под уголовное преследование.

Корреспондент Сиб.фм заметил небольшие плакаты, которые расклеил неизвестный. Они являются своеобразной калькой известного советского «Не болтай!».

В связи с актуальной темой современной России – уголовные дела за репосты в соцсетях, подпись заменили на «Не репость!».

Плакаты были замечены в двух местах в Первомайском сквере, а также на улице Урицкого.

Напомним, в августе стало известно, что «ВКонтакте» проведёт реформу в защиту пользователей от уголовных дел.