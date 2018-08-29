Несуществующий ребёнок подвёл под уголовное дело жительницу Красноярского края

фото с сайта pixabay.com

Материнский капитал на ребёнка, которого нет, получила жительница Красноярска – ей грозит шесть лет тюрьмы.

В отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело за предоставление ложных сведений для получения маткапитала.

Как сообщили в МО МВД РФ «Емельяновский», безработная женщина предоставила в отделение пенсионного фонда ложные сведения о рождении второго ребёнка. На их основании она получила сертификат на материнский капитал в размере 360 тысяч рублей.

«В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Максимальная санкция статьи предполагает наказание в виде шести лет лишения свободы», – рассказали в ведомстве.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в апреле женщина отняла материнский капитал у семи семей в Новосибирской области.