Несуществующий ребёнок подвёл под уголовное дело жительницу Красноярского края

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Несуществующий ребёнок подвёл под уголовное дело жительницу Красноярского краяРубрика: проиcшествия
29.08.2018 10:58
фото с сайта pixabay.com
Материнский капитал на ребёнка, которого нет, получила жительница Красноярска – ей грозит шесть лет тюрьмы.
В отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело за предоставление ложных сведений для получения маткапитала.
Как сообщили в МО МВД РФ «Емельяновский», безработная женщина предоставила в отделение пенсионного фонда ложные сведения о рождении второго ребёнка. На их основании она получила сертификат на материнский капитал в размере 360 тысяч рублей.
«В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Максимальная санкция статьи предполагает наказание в виде шести лет лишения свободы», – рассказали в ведомстве.
Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, в апреле женщина отняла материнский капитал у семи семей в Новосибирской области.
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Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков
Синеволосую бердчанку не пустили на уроки – за дело взялась прокуратура
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