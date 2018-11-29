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Огромная черепаха напугала рабочих Речного порта в Новосибирске

Рубрика: общество

29.08.2018 17:12

фото из паблика "Бюро находок" в соцсети "ВКонтакте"

Сегодня, 29 августа, в сети появилось фото рептилии, плывущей по Оби, – владельцам земноводных порекомендовали не выгуливать своих питомцев в водоёмах.

«В Новосибирском речном порту нашим подписчиком было замечено пресмыкающееся, в попытках «улучшения экологии» города. Настоятельно рекомендуем владельцам черепашек не выгуливать ваших питомцев в местных водоёмах. Это опасно для их жизней!» — написали в паблике «Бюро находок» в соцсети «ВКонтакте».

Огромные черепахи в сибирской реке были замечены и ранее. В мае менеджер по продажам Юлия Потапенко во время рыбалки нашла на берегу реки в районе Пескобазы в Новосибирске американскую красноухую черепаху. К сожалению, удивительное для Сибири пресмыкающееся было уже мёртвым.

«Мы с супругом рыбачили на берегу Оби. Мимо проходили двое мужчин с собакой. Они остановились, а затем, проходя мимо нас, спросили, видели ли мы, кто там лежит. Мы с мужем подошли к тому месту и замерли. На берегу, в нескольких метрах от нас, лежала мёртвая черепаха. Довольно большая — сантиметров 30 в диаметре. Ужасно жалко животное. И всё из-за халатности людей», — рассказала Юлия Потапенко

Красноухая черепаха относится к семейству пресноводных. Представители этого вида могут жить в любых слабопроточных водоемах, комфортной для обитания черепахи считается температура воды +25, +28 ºС. Сейчас в Оби, согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра, всего лишь 17,3 ºС.

По оценкам специалистов, проплывшей сегодня по Оби черепахе, около шести лет. Судя по всему, в дальнее путешествие её отправил прежний хозяин. По словам ихтиологов, эта черепаха проживёт в Оби не более суток. Естественная среда обитания красноухой черепахи — юго-восточная часть США. Однако сейчас таких черепах можно встретить в Южной Африке, Европе, Северной Америке, Азии и вот теперь в Сибири.

Напомним, в мае семья Потапенко из Новосибирска во время рыбалки на Оби в районе Сухарки нашла огромную американскую красноухую черепаху.

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