Омичи стали вторыми в рейтинге доступности самого популярного авто

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Эксперты выяснили, в каком городе легче всего купить самый популярный автомобиль, – второе место занял Омск.

Самой популярной машиной в Омске по итогам второго квартала 2018 года стала LADA-2110. На такой автомобиль омская семья может заработать в течение трёх месяцев, при этом откладывать деньги на покупку может лишь один человек. Это почти самый короткий срок, за который в России покупают наиболее популярное авто, сообщают местные СМИ.

Средняя цена автомобиля LADA-2110 – 87 тысяч рублей, а средняя зарплата омича составляет 30 тысяч рублей, отмечают эксперты.

Самыми доступными оказались автомобили в Челябинске. На ту же LADA-2110 житель города может заработать за два с половиной месяца. Дольше всего на эту машину приходится копить жителям Иркутска, Красноярска, Барнаула и Тольятти – больше 10 месяцев.

Напомним, в июле новосибирских автомобилистов разделили на классы.