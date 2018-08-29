Путин назначил нового замглавы СК по Новосибирской области

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Полковника юстиции Антона Бадулина назначили первым заместителем руководителя следственного комитета по Новосибирской области.

О кадровых перестановках по инициативе президента России Владимира Путина сообщили на официальном интернет-портале правовой информации. Бывшего замглавы назначили руководителем СК в Томской области. На его место в Новосибирской области поставили полковника юстиции Антона Бадулина.

«Назначить полковника юстиции Бадулина Антона Николаевича первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области», – сообщили на сайте.

Напомним, 28 августа Путин обсудил с Травниковым молодёжный чемпионат мира по хоккею.