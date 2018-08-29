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Путин назначил нового замглавы СК по Новосибирской области

Рубрика: общество

29.08.2018 10:59

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Полковника юстиции Антона Бадулина назначили первым заместителем руководителя следственного комитета по Новосибирской области.

О кадровых перестановках по инициативе президента России Владимира Путина сообщили на официальном интернет-портале правовой информации. Бывшего замглавы назначили руководителем СК в Томской области. На его место в Новосибирской области поставили полковника юстиции Антона Бадулина.

«Назначить полковника юстиции Бадулина Антона Николаевича первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области», – сообщили на сайте.

Напомним, 28 августа Путин обсудил с Травниковым молодёжный чемпионат мира по хоккею.

Комментарии

Юлечка 29.08.2018 17:24
Что то много голов летит в последнее время и причем силовиков. К чему бы это?
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В Новосибирске выступит австрийский квартет кларнетистов

сегодня 16:06 Афиша 0 Коммент.

Школьник случайно застрелил студента из ружья в Хакасии

сегодня 16:01 Хроника 0 Коммент.

20 тонн икры и красной рыбы задержали в Новосибирской области

сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Без «Шипов», но с европротоколом: какие изменения в правилах дорожного движения вступили в силу

сегодня 11:59 Авто 0 Коммент.

Убийц из новосибирского бара «Соловей» нашёл в Москве Интерпол

сегодня 10:14 Хроника 0 Коммент.

Только 16 % новосибирцев поддерживают искусство татуировки

сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Идеи детских костюмов или как одеть ребёнка на Новый год

сегодня 08:04 Woman 0 Коммент.

Убийство в «Ухе и медведе»: дело передано в суд

сегодня 07:03 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские власти обвинили автомобилистов в снежных завалах

сегодня 06:01 Общество 3 Коммент.

Директор «Глобуса» ответила на претензии министра культуры

вчера 18:33 Культура 0 Коммент.

Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена

вчера 17:10 Хроника 0 Коммент.

Мороз и гололедица воцарятся в Новосибирске в конце недели

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

«Сибирская Дейнерис» хранит себя для арабского шейха и хочет на ТНТ

вчера 16:21 Woman 0 Коммент.

Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков

вчера 15:34 Общество 0 Коммент.

Уникальное фитнес-кафе с тортиками для похудения и личным диетологом появится в Новосибирске

вчера 15:30 Woman 0 Коммент.

Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

вчера 12:42 Общество 0 Коммент.

Синеволосую бердчанку не пустили на уроки – за дело взялась прокуратура

вчера 12:02 Общество 2 Коммент.

Обязательную для водителей установку знака «Шипы» могут отменить

вчера 11:10 Авто 0 Коммент.

Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

вчера 10:42 Общество 0 Коммент.

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