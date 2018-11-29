Травников рассказал Путину о работе над проектом «Академгородок 2.0»

фото пресс-службы правительства новосибирской области

На форуме «Технопром-2018» глава Новосибирской области Андрей Травников презентовал президенту России Владимиру Путину проект развития Новосибирского научного центра.

Ещё в апреле глава государства дал поручение региональному правительству и Российской академии наук подготовить план развития ННЦ как территории с высокой концентрацией научных исследований и разработок.

«Надеюсь, что все наши планы будут реализованы в срок и с должным качеством. Могу также сказать, что региональными властями, научным сообществом проделана серьёзная подготовительная работа для реализации этих планов», — отметил Владимир Путин.

Одной из тем «Технопрома-2018» стало совершенствование механизмов практического внедрения научных разработок. Развитие Академгородка должно привести к созданию высокотехнологичных, конкурентных производств, в том числе и ориентированных на экспорт.

«Эту цепочку надо выстроить так, чтобы перспективные научные идеи быстро, в максимально короткие сроки получали прикладное применение, превращались в успешные коммерческие продукты. Чтобы затраченные интеллектуальные ресурсы приносили реальную отдачу, служили на пользу российской экономике и промышленности, повышали качество жизни наших граждан», — заявил глава государства.

Напомним, во время визита в Новосибирск президент России отметил, что молодёжный чемпионат мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске в 2023 году, нужно провести на высоком уровне.