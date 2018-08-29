Уникальную школу-интернат в Новосибирске посетила министр просвещения

фото пресс-службы мэрии Новосибирска

Уникальную школу-интернат № 37 для глухих и слабослышащих детей в Новосибирске показали министру просвещения России Ольге Васильевой.

В учреждении будут обучаться 220 ребятишек с ограниченными возможностями здоровья, 120 из них будут жить в условиях интерната. Классы рассчитаны максимум на десять учеников. Здесь установлено передовое оборудование для занятий с детьми с проблемами слуха.

«Это долгожданный объект для Новосибирска, он оказался очень трудным в исполнении, но мы понимали важность строительства учреждения. Старое здание, в котором работала школа, было непригодным для образовательного процесса», – рассказал министру мэр Анатолий Локоть.

Ольга Васильева назвала это учреждение одной из самых лучших коррекционных школ для слабослышащих детей в Сибири. Она от души поздравила всех новосибирцев и жителей области с такой прекрасной школой.

По словам директора школы-интерната № 37 Ирины Зайцевой, здание уникально по своему функционалу и оснащению. Это целый образовательный комплекс, в котором будет оказываться помощь всем детям с раннего возраста до профессионального определения. К примеру, здесь есть группа детского сада, учебно-консультативный пункт, секции робототехники, лего-конструирования и 3D-прототипирования.

«Школа оснащена специальным усиливающим оборудованием, FM-системами беспроводной цифровой передачи звукового сигнала, благодаря которым ребятишки смогут в любом месте школы слышать речь педагогов», – объяснила Ирина Зайцева.

Напомним, в августе мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал концессионное соглашение с Центром хоккейного мастерства в отношении здания бывшего кинотеатра «Космос».