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«Длинные выходные» в 2019 году: как будем отдыхать на праздниках

Рубрика: работа

08.01.2019 10:33

фото с сайта pixabay.com

Трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложения о переносе выходных дней в 2019 году.

Новосибирцы вместе со всей Россией сегодня, 8 января, отдыхают в последний выходной день новогодних каникул. Завтра, 9 января, жители страны уже выйдут на работу. Смотрим, когда ждать следующих длинных выходных.

День защитника Отечества продлится с 23 по 24 февраля (суббота и воскресенье), а Международный женский день — с 8 по 10 марта (с пятницы по воскресенье).

Майские каникулы для многих превратятся в небольшой отпуск: нерабочими будут дни с 1 по 5 мая (со среды по воскресенье) и с 9 по 12 мая (с четверга по воскресенье).

Дополнительными выходными будут 12 июня (среда), а также 2-4 ноября (с субботы по понедельник).

1 января 2020 года выпадает на среду.

Врачи дают практические рекомендации по выходу на работу после длинных праздников.

«Ведите себя стандартным образом. Ведь стрессовый фактор выхода на работу после длительных выходных и без всякого давления играет роль, особенно когда люди активно отдыхали неделю или даже десять дней. Ложитесь и вставайте в обычное время — этого будет вполне достаточно для того, чтобы пережить стресс», — советует профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии МГМУ имени И. М. Сеченова Филипп Копылов.

Напомним, в сентябре мэрия Новосибирска утвердила дату начала отопительного сезона в городе.

Теги: праздники работа

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