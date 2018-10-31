Новосибирские энергетики сразились в мастерстве сохранения электричества

фото предоставлено АО «РЭС»

АО «РЭС» выбрало лучших специалистов по работе с потерями электроэнергии.

Финал конкурса профессионального мастерства среди специалистов по работе с потерями электроэнергии АО «РЭС» провело 18 и 19 октября. За звание победителя боролись 50 человек со всей Новосибирской области.

Как сообщили в организации, с марта по июль проходил отборочный тур конкурса, в котором приняли участие 200 специалистов.

«Данное мероприятие не только является всесторонней проверкой уровня подготовки и профессионального мастерства сотрудников, занятых в работе с потерями электроэнергии, но и призвано стимулировать интерес к профессиональному росту среди специалистов данного направления деятельности сетевой компании», — рассказали в пресс-службе АО «РЭС».

В состязании участвовали как отдельные специалисты, так и команды. Финалисты демонстрировали знание правил безопасности и охраны труда, навыки оказания первой помощи, умение обнаружить хищение электроэнергии и установить его вид, а также выявить ошибку в актах проверки.

Команды же показали, что их участники умеют работать сплочённо, быстро принимать и отстаивать решения. Кроме того, они блеснули талантами на творческом конкурсе.

В итоге на конкурсе-смотре «Лучший по профессии» первое место досталось филиалу «Черепановские электрические сети», второе – филиалу «Карасукские электрические сети», а на третьем месте оказались «Приобские электрические сети».

Кроме того, были определены победители в номинациях «Лучший теоретик», «Лучший практик» и «Лучший спасатель».

Напомним, филиал с лучшими показателями по борьбе с потерями электроэнергии АО «РЭС» за 2017 год назвали в феврале.