4 балла
-4
65.77 74.79
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Алтайские аптекарши напали с «туалетным» баллончиком на пожилого покупателя

сегодня 16:10 Общество 0 Коммент.

СГК ответила на «горячие» вопросы новосибирцев

сегодня 13:52 Общество 0 Коммент.

«Универсальное» лекарство от астмы, зависимостей и склероза создают новосибирские учёные

сегодня 13:35 Наука 0 Коммент.

Сибиряков ждёт суровая зима – учёные

сегодня 13:14 Наука 0 Коммент.

Впиской пьяных подростков заинтересовалось абаканское следствие

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

Двух варанов нашли в прилетевшем в столицу из Иркутска самолёте

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

Мэрия в борьбе со льдом: свыше тысячи тонн смеси высыпали на новосибирские дороги

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Названы самые удобные для перепродажи внедорожники

сегодня 11:10 Авто 0 Коммент.

На одну вакансию в Новосибирске приходится два с половиной безработных

сегодня 09:03 Работа 0 Коммент.

Новосибирские энергетики сразились в мастерстве сохранения электричества

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Вопрос по ценам на бензин Кремль переадресовал правительству

сегодня 08:07 Авто 0 Коммент.

Новосибирского заключённого осудили за избиение охранника дужкой от кровати

сегодня 07:03 Хроника 0 Коммент.

Помощник Путина назвал молодёжный чемпионат по хоккею шансом для Новосибирска

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

«Коты Малевича» от петербургского творца на выставке в Новосибирске

сегодня 05:01 Афиша 0 Коммент.

Любить и чипировать: омский мэр реформирует «фабрику смерти животных»

сегодня 04:05 Общество 0 Коммент.

Минздрав решит судьбу НИИТО по просьбе депутатов

вчера 16:35 Политика 0 Коммент.

Отреставрированную версию «Сталкера» покажут в Новосибирске

вчера 15:41 Афиша 0 Коммент.

Память новосибирских репрессированных увековечат в «цифре»

вчера 15:40 Культура 0 Коммент.

Бюст вождя от мэтра искусства за 500 тысяч рублей продают в Новосибирске

вчера 15:10 Общество 0 Коммент.

СГК ответила на «горячие» вопросы новосибирцев

Рубрика: общество

31.10.2018 13:52

Фото предоставлено СГК

«Сибирская генерирующая компания» в рамках «Единого дня контроля» провела прямую линию с новосибирцами. Прошел месяц со старта отопительного сезона, и у жителей накопились вопросы

Основные темы примерно одинаковые: нужно ли платить за отопление, которого не было; что делать, если вместо горячей воды из крана бежит едва тёплая; почему в моей квартире батареи холодные, а во всём доме – горячие.

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» на эти и другие вопросы отвечали директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков и заместитель главного инженера теплосетевого подразделения СГК Роман Корниенко.

Первый вопрос прозвучал про установку водосчётчиков: кто устанавливает их, за чей счёт – поставщика или собственника, если квартира находится в собственности. Андрей Колмаков разъяснил, что всё, что находится внутри квартиры, собственник оплачивает сам.

Следующий вопрос был от Татьяны Алексеевой, живущей на Саввы Кожевникова, 3. Она рассказала, что в её квартире и квартирах, которые расположены по стояку выше и ниже, холодно: «Коммунальщики ссылаются на то, что СГК "не дают параметров". У соседей справа и слева батареи — кипяток».

«Во-первых, горячий привет "Кировской управляющей компании", — ответил Андрей Колмаков. — Во-вторых, возможно, произошла разрегулировка внутренней системы. Одни стояки работают нормально, у других какое-то сопротивление, например, из-за того, что где-то по стояку меняли батареи. Должна разобраться УК, а не прикрываться "параметрами"».

Был вопрос и по начислениям. Например, в сентябре за отопление житель дома по адресу улица Демьяна Бедного, 60, получил квитанцию за тепло на 1946 рублей за квартиру площадью 54 квадратных метра. За лето у него начислений не было, а зимой будет 2500 рублей. Вопрос жителя – «Как можно объяснить такие "варварские" начисления?».

«На территории Новосибирской области действует постановление № 354 Правительства региона. Согласно ему, жители платят за тепло равномерно по 1/12 в течение года. Нам как теплоснабжающей организации безразлично, когда поступает оплата, но есть решение властей, и мы ему следуем», — заметил Андрей Колмаков.

Многих волновало, почему компании, ответственные за тепло в домах, не могут оперативно реагировать на прогнозы синоптиков, а не ждать, когда несколько дней продержатся пресловутые +5.

«По закону отопительный сезон начинается, когда в течение пяти суток среднесуточная температура наружного воздуха не превышает +8 С. Решение о старте отопительного сезона принимает муниципалитет, опираясь на данные рабочей группы и прогнозы Гидрометцентра. В этом году мы начали подключать потребителей до официального старта сезона – до 19 сентября подключили более 200 потребителей. И для нас не проблема подать тепло в дом до начала ОЗП, если у него есть все необходимые документы», — отметили представители СГК.

Также новосибирцы жаловались на то, что приходится ждать, пока стечёт холодная вода, прежде чем пойдёт горячая: «счётчик же мотает всё».

«Это вопрос действительно проблемный. Если объяснить просто — горячая вода, приходящая с ТЭЦ, нагревает холодную, которую поставляет Горводоканал, и она идет в дом. Чтобы не остывать, вода должна постоянно циркулировать. В течение семи лет в Новосибирске действует программа по восстановлению линий циркуляционных трубопроводов, практически на 60 % мы их восстановили. Но пока не во всех домах линии циркуляции восстановлены, поэтому воду приходится спускать. Есть приборы, которые будут считать именно горячую воду, реагируя на температуру. Но такие приборы стоят дорого, и нецелесообразно ставить их на квартиру», — рассказал Андрей Колмаков.

Напомним, зимний холод и гололёд придут в Новосибирск вместе с ноябрём.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Алтайские аптекарши напали с «туалетным» баллончиком на пожилого покупателя

сегодня 16:10 Общество 0 Коммент.

СГК ответила на «горячие» вопросы новосибирцев

сегодня 13:52 Общество 0 Коммент.

«Универсальное» лекарство от астмы, зависимостей и склероза создают новосибирские учёные

сегодня 13:35 Наука 0 Коммент.

Сибиряков ждёт суровая зима – учёные

сегодня 13:14 Наука 0 Коммент.

Впиской пьяных подростков заинтересовалось абаканское следствие

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

Двух варанов нашли в прилетевшем в столицу из Иркутска самолёте

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

Мэрия в борьбе со льдом: свыше тысячи тонн смеси высыпали на новосибирские дороги

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Названы самые удобные для перепродажи внедорожники

сегодня 11:10 Авто 0 Коммент.

На одну вакансию в Новосибирске приходится два с половиной безработных

сегодня 09:03 Работа 0 Коммент.

Новосибирские энергетики сразились в мастерстве сохранения электричества

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Вопрос по ценам на бензин Кремль переадресовал правительству

сегодня 08:07 Авто 0 Коммент.

Новосибирского заключённого осудили за избиение охранника дужкой от кровати

сегодня 07:03 Хроника 0 Коммент.

Помощник Путина назвал молодёжный чемпионат по хоккею шансом для Новосибирска

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

«Коты Малевича» от петербургского творца на выставке в Новосибирске

сегодня 05:01 Афиша 0 Коммент.

Любить и чипировать: омский мэр реформирует «фабрику смерти животных»

сегодня 04:05 Общество 0 Коммент.

Минздрав решит судьбу НИИТО по просьбе депутатов

вчера 16:35 Политика 0 Коммент.

Отреставрированную версию «Сталкера» покажут в Новосибирске

вчера 15:41 Афиша 0 Коммент.

Память новосибирских репрессированных увековечат в «цифре»

вчера 15:40 Культура 0 Коммент.

Бюст вождя от мэтра искусства за 500 тысяч рублей продают в Новосибирске

вчера 15:10 Общество 0 Коммент.

Новости по теме

Новосибирская прокуратура избавила жильцов многоэтажки от незаконных поборов 27.10.2018 Совратительница, скелет и много денег - Итоги недели Сиб.фм 14.10.2018 Автобусы для мэра Новосибирска важнее второго тура 11.10.2018

Статьи по теме

Image
09.08.2018

Помощь по адресу

Как решаются проблемы жителей округа № 3 и в каких ситуациях...

Читать далее
Image
28.06.2018

Бурый уголь – не камень преткновения

Глава СГК приехал в Но...

Читать далее
Image
29.03.2016

Неудержимые

Чем обернется сдерживание тарифов на коммунальные услуги...

Читать далее

Популярное

Image

Страшную находку обнаружили за закрытой дверью детского сада в Но...

Image

Даша, прощай: страшная история пропавшей школьницы в Чите

Image

Как предотвратить инсульт: врач назвал два простых способа

Image

«Не забыть этих глаз»: спасённую новосибирцами собаку Филю пришло...

Image

За голодание сына сибирячка будет судиться с авиаперевозчиком

Image

Секс предлагать: новосибирец с пикантным объявлением удивил пасса...

Image

Живодёры облили кислотой несчастного кота в Новосибирске

Image

Злой начальник заставляет увольняться новосибирцев

Image

Увольнение Штельмаха: история службы и причина ухода

Image

Разбушевавшийся ветер устроил ночной погром в Новосибирске

Image

«Джонни! Они на деревьях»: оранжерея в новосибирской поликлинике ...

Image

Сергей Штельмах уволен из ГИБДД Новосибирской области

Image

Алексей Мананников пообещал пропить 10 тысяч евро от правительств...