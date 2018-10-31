СГК ответила на «горячие» вопросы новосибирцев

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«Сибирская генерирующая компания» в рамках «Единого дня контроля» провела прямую линию с новосибирцами. Прошел месяц со старта отопительного сезона, и у жителей накопились вопросы

Основные темы примерно одинаковые: нужно ли платить за отопление, которого не было; что делать, если вместо горячей воды из крана бежит едва тёплая; почему в моей квартире батареи холодные, а во всём доме – горячие.

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» на эти и другие вопросы отвечали директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков и заместитель главного инженера теплосетевого подразделения СГК Роман Корниенко.

Первый вопрос прозвучал про установку водосчётчиков: кто устанавливает их, за чей счёт – поставщика или собственника, если квартира находится в собственности. Андрей Колмаков разъяснил, что всё, что находится внутри квартиры, собственник оплачивает сам.

Следующий вопрос был от Татьяны Алексеевой, живущей на Саввы Кожевникова, 3. Она рассказала, что в её квартире и квартирах, которые расположены по стояку выше и ниже, холодно: «Коммунальщики ссылаются на то, что СГК "не дают параметров". У соседей справа и слева батареи — кипяток».

«Во-первых, горячий привет "Кировской управляющей компании", — ответил Андрей Колмаков. — Во-вторых, возможно, произошла разрегулировка внутренней системы. Одни стояки работают нормально, у других какое-то сопротивление, например, из-за того, что где-то по стояку меняли батареи. Должна разобраться УК, а не прикрываться "параметрами"».

Был вопрос и по начислениям. Например, в сентябре за отопление житель дома по адресу улица Демьяна Бедного, 60, получил квитанцию за тепло на 1946 рублей за квартиру площадью 54 квадратных метра. За лето у него начислений не было, а зимой будет 2500 рублей. Вопрос жителя – «Как можно объяснить такие "варварские" начисления?».

«На территории Новосибирской области действует постановление № 354 Правительства региона. Согласно ему, жители платят за тепло равномерно по 1/12 в течение года. Нам как теплоснабжающей организации безразлично, когда поступает оплата, но есть решение властей, и мы ему следуем», — заметил Андрей Колмаков.

Многих волновало, почему компании, ответственные за тепло в домах, не могут оперативно реагировать на прогнозы синоптиков, а не ждать, когда несколько дней продержатся пресловутые +5.

«По закону отопительный сезон начинается, когда в течение пяти суток среднесуточная температура наружного воздуха не превышает +8 С. Решение о старте отопительного сезона принимает муниципалитет, опираясь на данные рабочей группы и прогнозы Гидрометцентра. В этом году мы начали подключать потребителей до официального старта сезона – до 19 сентября подключили более 200 потребителей. И для нас не проблема подать тепло в дом до начала ОЗП, если у него есть все необходимые документы», — отметили представители СГК.

Также новосибирцы жаловались на то, что приходится ждать, пока стечёт холодная вода, прежде чем пойдёт горячая: «счётчик же мотает всё».

«Это вопрос действительно проблемный. Если объяснить просто — горячая вода, приходящая с ТЭЦ, нагревает холодную, которую поставляет Горводоканал, и она идет в дом. Чтобы не остывать, вода должна постоянно циркулировать. В течение семи лет в Новосибирске действует программа по восстановлению линий циркуляционных трубопроводов, практически на 60 % мы их восстановили. Но пока не во всех домах линии циркуляции восстановлены, поэтому воду приходится спускать. Есть приборы, которые будут считать именно горячую воду, реагируя на температуру. Но такие приборы стоят дорого, и нецелесообразно ставить их на квартиру», — рассказал Андрей Колмаков.

Напомним, зимний холод и гололёд придут в Новосибирск вместе с ноябрём.