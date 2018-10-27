Башенный кран обрушился на брошенную стройплощадку в Новосибирске

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Стрела башенного крана упала на строительную площадку в Дзержинском районе.

Во время демонтажа башенного крана на улице Есенина, 12/1 стрела машины упала на стройплощадку. Как сообщают в ГУ МЧС по Новосибирской области, инцидент произошёл 25 октября в 15:45.

«На месте задействовано четыре единицы техники и 13 человек, из них от МЧС две единицы техники и семь человек личного состава», — рассказали в ведомстве.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

По данным «2ГИС», здание, на территории которого обрушился кран, является долгостроем.

Напомним, в августе старая котельная рухнула на новосибирца.