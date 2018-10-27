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Безработный новосибирец «развёл» на миллион рублей азартного крымчанина

26.10.2018 Хроника 0 Коммент.

Безработный новосибирец «развёл» на миллион рублей азартного крымчанина

Рубрика: проиcшествия

26.10.2018 17:14

фото с сайта pixabay.com

Играя в онлайн-рулетку, 15-летний житель Крыма тайком потратил деньги отца – оказалось, что игра была работой новосибирского мошенника.

С заявлением в полицию Республики Крым обратился отец подростка ещё в феврале. Его 15-летний сын без разрешения взял крупную сумму денег для игру в онлайн-рулетку. Фортуна, естественно, не улыбнулась юноше. 

«Когда пропажа сбережений обнаружилась, глава семьи немедленно обратился за помощью к правоохранителям. Ущерб, причинённый потерпевшему, составил порядка 1,3 млн рублей», — сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе розыскных мероприятий оперативники установили, что к делу причастен 18-летний новосибирец. Юноша сам дал признательные показания, а также в его квартире нашли и изъяли оргтехнику и банковскую карту, на которую поступали деньги. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину». По ней предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Напомним, в сентябре во дворце организаторов подпольных казино в Якутии нашли позолоченные унитазы .

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Лента новостей

Предложить новость

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сегодня 12:56 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:10 Общество 0 Коммент.

Новосибирский экс-чиновник отправится в тюрьму на 10 лет за взятки и хищения

сегодня 12:03 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:48 Хроника 0 Коммент.

Разбушевавшийся ветер устроил ночной погром в Новосибирске

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сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

«Джонни! Они на деревьях»: оранжерея в новосибирской поликлинике стала героем мемов

вчера 15:37 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы-заложники стихии в Туапсе отправились домой

вчера 12:30 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создают биоматрицу для выращивания костей

27.10.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура избавила жильцов многоэтажки от незаконных поборов

27.10.2018 Общество 0 Коммент.

MTV покорил клип новосибирского «Буерака»

27.10.2018 Общество 0 Коммент.

Робота-хирурга разработают томские учёные вместе с немцами

27.10.2018 Наука 0 Коммент.

Лучшие вакансии октября за 100 000 рублей в месяц нашлись в Новосибирске

27.10.2018 Работа 0 Коммент.

Тысячам новосибирских дольщиков окажут поддержку власти НСО

27.10.2018 Недвижимость 0 Коммент.

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