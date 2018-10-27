Безработный новосибирец «развёл» на миллион рублей азартного крымчанина

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Играя в онлайн-рулетку, 15-летний житель Крыма тайком потратил деньги отца – оказалось, что игра была работой новосибирского мошенника.

С заявлением в полицию Республики Крым обратился отец подростка ещё в феврале. Его 15-летний сын без разрешения взял крупную сумму денег для игру в онлайн-рулетку. Фортуна, естественно, не улыбнулась юноше.

«Когда пропажа сбережений обнаружилась, глава семьи немедленно обратился за помощью к правоохранителям. Ущерб, причинённый потерпевшему, составил порядка 1,3 млн рублей», — сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе розыскных мероприятий оперативники установили, что к делу причастен 18-летний новосибирец. Юноша сам дал признательные показания, а также в его квартире нашли и изъяли оргтехнику и банковскую карту, на которую поступали деньги. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину». По ней предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Напомним, в сентябре во дворце организаторов подпольных казино в Якутии нашли позолоченные унитазы .