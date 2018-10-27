Лучшие вакансии октября за 100 000 рублей в месяц нашлись в Новосибирске

Редакция Rabota.ru составила Топ-6 интересных и высокооплачиваемых вакансий октября, на которых можно зарабатывать от 100 000 рублей.

Стоит отметить, что сотрудников ищут в Новосибирске, а работать можно будет и по всей стране, в европейской части России или даже в солнечном Таиланде.

1. Node.js-разработчик c React.

Неудивительно, что в этом топе будут лидировать программисты и разработчики, ведь их только средняя зарплата на рынке труда Новосибирска составляет около 60 тысяч рублей.

Такому специалисту предлагают заработную плату от 325 000 до 585 000 рублей в месяц. Компания ищет опытного разработчика со стажем работы в программировании от восьми лет, со знанием React и опытом работы с Node.js от трёх лет. Также необходим любой диплом об образовании и знание английского на начальном уровне.

Работать нужно будет в Паттайе, в прекрасном прохладном офисе с видом на море. А если этот климат не устроит, можно перевестись в европейский офис, который как раз скоро открывается.

2. Если не хочется уезжать из города и есть желание и возможность делать что-то своими руками, то за 300 000 рублей можно устроиться отделочником.

Работодатель предлагает заниматься капитальным ремонтом домов — отделкой кровли, внутренних помещений и фасадов, уровень зарплаты зависит от самого будущего сотрудника – сколько сделает, но сообщается, что объём работы очень большой, а график работы – ненормированная пятидневка.

3. Водитель такси с зарплатой до 150 тысяч и водитель-экспедитор от 100 до 120 тысяч рублей.

«Водителю такси предлагается работать с приложением "Яндекс.Такси", требуемый опыт вождения – от 3 лет. Заработная плата полностью зависит от сотрудника – можно работать и полные смены, и просто подрабатывать несколько часов», — говорится в тексте вакансии.

Что касается водителя большегруза, здесь обозначено участие в длительных поездках, с графиком 60/30 или 40/20, а работодатель ждёт от соискателя опыта работы на транспортных средствах категории Е не менее двух лет.

4. Агент по недвижимости, которому предлагается от 100 000 до 300 000 тысяч рублей.

В вакансии не указано, от чего зависит заработная плата, но упоминается, что сумма дохода не ограничена. Требований к опыту и образованию нет, работодателя больше интересуют такие личные качества человека как дисциплинированность, стрессоустойчивость и грамотная речь.

5. 100 000 рублей автоэлектрику.

Предлагается заниматься диагностикой и починкой грузовиков и спецтехники, нужен опыт от четырёх лет. В описании отмечается, что работать нужно на вахте, но регион работы не указан.

6. 100 000 предлагают и врачу УЗИ, но с переездом в город Обнинск.

Необходимо иметь высшее медицинское образование, сертификат по специальности и опыт работы в УЗИ (акушерство и гинекология). При переезде предоставляется 2-комнатная квартира, также плюсом является наличие супруга-врача, которого тоже хорошо трудоустроят.

Напомним, в октябре половина новосибирцев назвали свой город лучшим для карьеры.