Новосибирская прокуратура избавила жильцов многоэтажки от незаконных поборов

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С жильцов нового дома незаконно брали деньги за капремонт – причиной стали нарушения регионального министерства ЖКХ.

Прокуратура Новосибирской области защитила права жителей многоквартирного дома, которые страдали от незаконных сборов на капитальный ремонт.

Как сообщается на сайте ведомства, министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области допустило нарушения при включении не введённого в эксплуатацию дома в Региональную программу капитального ремонта.

«Прокуратурой области врио министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области внесено представление об устранении нарушений закона, сами заявители также обратились в суд с исковым заявлением к правительству области, эти требования поддержаны облпрокуратурой. Акт прокурорского реагирования, исковые требования жильцов удовлетворены. Правительством области внесены в Региональную программу изменения, жителям многоквартирного дома произведён перерасчёт платы за капитальный ремонт», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, в декабре 2017 года директора новосибирской школы осудили за поборы.