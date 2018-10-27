Новосибирские учёные создают биоматрицу для выращивания костей

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Разработка молодых специалистов позволит исправлять дефекты скелета и наращивать костную ткань.

Как сообщает пресс-служба «Академпарка», сейчас группа молодых учёных занимается проектом создания биоматрицы, которая «встраивается» в повреждённый участок кости. В результате вокруг биоматрицы идёт формирование новой собственной костной ткани.

В настоящее время проект находится на стадии доклинических испытаний in vitro, на следующем этапе «Биоматрицу» ждут клинические испытания на животных, также специалисты изучают возможности получения грантовой поддержки.

Автором проекта является аспирант НИИ фундаментальной и клинической иммунологии СО РАН Валерий Терещенко, который совместно с коллегами выяснил, что за рубежом на сегодняшний день прямых аналогов их проекту нет. Пока же для лечения дефектов скелета используются методы фиксации металлоконструкциями и использования металлических эндопротезов, что в некоторых случаях приводит к воспалениям и деградации костной ткани.

«Биоматрица призвана разграничить контакт металла с костью, создать на своей основе натуральную костную ткань, восстановить скелетный дефект и избежать необходимости замены металлоконструкций», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что сотрудники института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН изучают методы получения биспецифичных антител с использованием человеческого молока, что в дальнейшем позволит лечить онкозаболевания.