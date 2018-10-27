Новый Huawei сибиряки могут купить по специальной цене

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Новый Huawei сибиряки могут купить по специальной ценеРубрика: общество
26.10.2018 16:18
фото предоставил «Билайн»
«Билайн» объявил о старте акции «Смартфон Huawei с пакетом услуг связи в кредит без переплат» — экономия без лишних заморочек.
С 22 октября в офисах продаж и интернет-магазине «Билайн» можно купить смартфоны Huawei по специальной цене. Для этого нужно просто выбрать понравившуюся модель и решить, каким образом будет совершена покупка: в комплекте с услугами связи и по выгодной цене, в кредит и без переплаты или за полную стоимость.
Приобретая смартфон по специальной цене вместе с услугами связи, покупатель оплачивает полную стоимость тарифа «ВСЁмоё 3» сроком на шесть месяцев или «ВСЁмоё 2» сроком на два месяца в зависимости от выбранной модели. Пакет услуг связи предоставляется в подарок за счёт скидки на смартфон в размере стоимости оплаченных им услуг связи.
Например, чтобы приобрести новый Huawei Mate 20 lite по выгодной цене — всего за 633 рубля в месяц, клиенту необходимо подключиться к тарифу «ВСЁмоё 3» и оплатить шесть месяцев услуг связи.
Новый смартфон Huawei Mate 20 lite является одной из флагманских моделей, оснащён двойной основной камерой 20 Мп + 2 Мп и двойной фронтальной камерой 24 Мп + 2 Мп с искусственным интеллектом, что позволяет сделать фотографии более выразительными и яркими. Искусственный интеллект распознаёт сценарии съёмки из 22 категорий и оптимизирует настройки камеры, чтобы фотографии пользователей выглядели как профессиональные. Флагманский процессор HUAWEI Kirin 710 с технологическим процессом 12 нанометров обеспечивает плавную работу системы, оптимизирует энергопотребление и предоставляет полное погружение в игры. Благодаря процессорам ISP и DSP повышается эффективность работы камеры.
В тарифах «ВСЁмоё!» абоненты могут сами решать, сколько минут, гигабайт и СМС им требуется и бесплатно менять их соотношение, оставаясь при этом в рамках выбранного бюджета. Кроме того, звонки внутри тарифной линейки на территории России не расходуют пакет минут и не требуют дополнительной платы. Переход на новые тарифы «ВСЁмоё!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.
Акция действует с 22 октября по 28 ноября только в офисах продаж «Билайн».
Подробнее об акции, правилах, сроках и месте её проведения на beeline.ru.
Напомним, в октябре «Билайн» объявил о своём участии в подготовке новосибирских студентов к работе с технологиями Big Data.
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