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Отважный сибиряк спас из горящего дома женщину, ребёнка и инвалида

Рубрика: общество, проиcшествия

26.10.2018 17:01

фото с сайта 04.mchs.gov.ru

В Республике Алтай мужчина, заметив огонь в доме соседей, разбудил их и помог выбраться из пылающего здания.

Пожар произошёл в селе Гусевка 24 октября. Около пяти утра 51-летний Анатолий Тырышканов увидел, как горит летняя кухня у соседей. Мужчина сразу же вызвал пожарных и побежал к жилому дому, куда уже успел перекинуться огонь. В нём спали, ни о чём не подозревая, трое соседей Анатолия: 66-летняя пенсионерка, её внук-подросток и 82-летний инвалид-колясочник, бывший узник концентрационного лагеря. 

Мужчина схватил полено и начал стучать им в окно. Когда же соседи проснулись, он помог им выбраться из дома, а инвалида вынесли на руках.

После приезда пожарных Анатолий также помог сотрудникам МЧС, сообщил всю нужную информацию.

«Благодаря решительным и грамотным действиям Анатолия Максимовича при пожаре никто не пострадал, были спасены жизни трёх человек. В настоящее время в Главном управлении МЧС России по Республике Алтай решается вопрос о поощрении Тырышканова Анатолия Максимовича», — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Напомним, в августе иркутский полицейский спас двух малышей от падения с высоты.

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