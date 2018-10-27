Робота-хирурга разработают томские учёные вместе с немцами

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Сотрудники томского НИИ микрохирургии начали работу над совместным с немецкой компанией проектом по созданию уникального робота, который сможет сделать тончайший микрососудистый шов.

Глава WEIZ Industrie- und Robototechnik GMBH Вальдемар Вайц поприсутствовал на операции в НИИ микрохирургии. Он замерил движения рук специалистов, параметры микроскопов и прочих девайсов. На основе этих данных они начнут создание проекта уникального робота.

«Когда мы шьём сосуды диаметром меньше миллиметра, в 500 или 200 микрон, то ощутимо влияет на его исполнение, и это естественно, «функциональный тремор рук хирурга» и даже биение сердца. Сегодня вместе с WEIZ Industrietechnik мы начали этот уникальный проект, который сделает прорыв в микрохирургии», — рассказал президент НИИ микрохирургии Владимир Байтингер.

Напомним, в июне робот да Винчи помог вылечить пациента с раком кишечника в клинике Мешалкина.