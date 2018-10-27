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MTV покорил клип новосибирского «Буерака»Рубрика: общество
27.10.2018 09:23
Фото из официальной группы «Буерак» в «ВКонтакте»
Новосибирская пост-панк группа создала клип на песню «Нет Любви», который с удовольствием взял в ротацию культовый музыкальный канал.
«Клип "Нет Любви" попал в ротацию MTV!» — сообщает лаконичный пост в официальной группе музыкантов в социальной сети «ВКонтакте».
Поклонники приняли видео и новость положительно.
«Видно, что над этим клипом вы явно постарались. Он отличается от других клипов даже своей атмосферой. Вы огромные молодцы», — написала под постом Злата Купцова.
«Клип реально классный и песня бомбическая просто. Поздравляю», — поддержала Катя Плотницкая.
Напомним, в июле «Буерак» порадовал своих поклонников клипом на песню «Тупой».
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