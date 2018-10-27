MTV покорил клип новосибирского «Буерака»

Фото из официальной группы «Буерак» в «ВКонтакте»

Новосибирская пост-панк группа создала клип на песню «Нет Любви», который с удовольствием взял в ротацию культовый музыкальный канал.

«Клип "Нет Любви" попал в ротацию MTV!» — сообщает лаконичный пост в официальной группе музыкантов в социальной сети «ВКонтакте».

Поклонники приняли видео и новость положительно.

«Видно, что над этим клипом вы явно постарались. Он отличается от других клипов даже своей атмосферой. Вы огромные молодцы», — написала под постом Злата Купцова.

«Клип реально классный и песня бомбическая просто . Поздравляю», — поддержала Катя Плотницкая.

Напомним, в июле «Буерак» порадовал своих поклонников клипом на песню «Тупой».