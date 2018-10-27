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MTV покорил клип новосибирского «Буерака»

Рубрика: общество

27.10.2018 09:23

Фото из официальной группы «Буерак» в «ВКонтакте»

Новосибирская пост-панк группа создала клип на песню «Нет Любви», который с удовольствием взял в ротацию культовый музыкальный канал.

«Клип "Нет Любви" попал в ротацию MTV!» — сообщает лаконичный пост в официальной группе музыкантов в социальной сети «ВКонтакте».

Поклонники приняли видео и новость положительно.

«Видно, что над этим клипом вы явно постарались. Он отличается от других клипов даже своей атмосферой. Вы огромные молодцы», — написала под постом Злата Купцова.

«Клип реально классный и песня бомбическая просто❤. Поздравляю», — поддержала Катя Плотницкая.

Напомним, в июле «Буерак» порадовал своих поклонников клипом на песню «Тупой».

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Лента новостей

Предложить новость

Зимний холод и гололёд придут в Новосибирск вместе с ноябрём

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирца с гранатой задержала полиция

сегодня 12:56 Хроника 0 Коммент.

Кадровые перестановки произошли в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре

сегодня 12:10 Общество 0 Коммент.

Новосибирский экс-чиновник отправится в тюрьму на 10 лет за взятки и хищения

сегодня 12:03 Хроника 0 Коммент.

Почти тысячу жителей спасли от всепоглощающего пожара в НСО

сегодня 10:48 Хроника 0 Коммент.

Разбушевавшийся ветер устроил ночной погром в Новосибирске

сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

Два охотника незаконно убили косулю в Новосибирской области

сегодня 09:02 Хроника 0 Коммент.

Малыш стал заложником фритюрницы - на помощь выезжали новосибирские спасатели

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

«Джонни! Они на деревьях»: оранжерея в новосибирской поликлинике стала героем мемов

вчера 15:37 Общество 0 Коммент.

Метро и музыка – Итоги недели Сиб.фм

вчера 14:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы-заложники стихии в Туапсе отправились домой

вчера 12:30 Общество 0 Коммент.

Последнее тепло: резкое похолодание придёт вечером в Новосибирск

вчера 11:55 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные создают биоматрицу для выращивания костей

27.10.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура избавила жильцов многоэтажки от незаконных поборов

27.10.2018 Общество 0 Коммент.

MTV покорил клип новосибирского «Буерака»

27.10.2018 Общество 0 Коммент.

Робота-хирурга разработают томские учёные вместе с немцами

27.10.2018 Наука 0 Коммент.

Лучшие вакансии октября за 100 000 рублей в месяц нашлись в Новосибирске

27.10.2018 Работа 0 Коммент.

Тысячам новосибирских дольщиков окажут поддержку власти НСО

27.10.2018 Недвижимость 0 Коммент.

Безработный новосибирец «развёл» на миллион рублей азартного крымчанина

26.10.2018 Хроника 0 Коммент.

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